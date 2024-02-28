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        Haberler Spor Basketbol STBL Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Karahan Efeoğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Karahan Efeoğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı

        Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, 2004 doğumlu Karahan Efeoğlu ile 2024-25 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 14:59 Güncelleme: 28.02.2024 - 14:59
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        Galatasaray'dan potaya transfer
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        Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 2.03 metre boyunda ve uzun forvet pozisyonunda oynayan Efeoğlu'nun Anadolu Efes altyapısında yetiştiği belirtilerek, "Son olarak geçtiğimiz yıl 2023’ün yaz aylarında eğitim ve basketbol kariyerini sürdürmek üzere Amerikan NCAA Ligi takımlarından University of Utah'a transfer olan Karahan Efeoğlu'na Galatasaray ailesine 'hoş geldin' diyor, parçalı formamız ile başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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