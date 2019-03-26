Sahasındaki ilk maçı 3-0 kazanan Trentino Itas, İstanbul'daki müsabakadan da 3-2 galip ayrılarak kupayı müzesine götürdü.

Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray 8-3 öne geçerken, İtalyan ekibi molaya gitti. Mola dönüşünde de etkili mücadelesini sürdüren sarı-kırmızılı takım, rakibine öne geçme fırsatı vermedi ve seti 25-22 kazandı.

Takımların karşılıklı sayılarıyla başlayan ikinci sette 7-7'den sonra oyunun kontrolünü eline alan Galatasaray 16-12 öne geçti. Baskılı mücadelesi sonucunda Duff ile üst üste sayılar bulan sarı-kırmızılı takım, bu seti de 25-21 alarak durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü sete etkili başlayan Trentino Itas'ın 9-5 öne geçtiği anda Galatasaray mola aldı. Karşılık vermekte zorlanan sarı-kırmızılı takım karşısında özellikle Kovacevic ve Van Garderen ile sayılar üreten İtalya ekibi, seti 25-16 aldı ve skoru 2-1'e getirdi.

Müsabakanın dördüncü setine de etkili mücadelesini taşıyan Trentino Itas, oyun disiplininden kopan Galatasaray karşısında 13-3 öne geçti. İtalyan ekibi bu seti de 25-16 kazanarak durumu 2-2 yaptı.

Trentino Itas, müsabakanın son setini de 15-5 alarak salondan 3-2 galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılı oyuncular ile teknik ekibe madalyalarını, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.

Madalyalarını Mehmet Akif Üstündağ ve Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın elinden alan Trentino Itas'ın oyuncularına kupalarını, CEV Asbaşkanı Hanno Pevkur takdim etti.

Müsabakanın en değerli oyuncusu Trentino Itas'tan Uros Kovacevic oldu

Galatasaray: Emin Gök, Venno, Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Antonov (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Doğukan Ulu, Muzaffer Yönet, Melih Sıratça, Gergye, Ufuk Minici)

Trentino Itas: Vettori, Russell, Codarin, Giannelli, Kovacevic, Candellaro (Grebennikov, Nelli, Van Garderen, Cavuto, Daldello)