Küme düşme potasında bulunan takımların tehlike yaratabileceğini düşünen deneyimli teknik adamın, “Önemli galibiyetler alarak avantajlı duruma geçtik. Ancak önümüzde 16 maç daha var. Özellikle geçen hafta verdiğiniz mücadele çok önemliydi. Bu mücadeleyi sezon sonuna kadar sürdürün ve şampiyonluk hedefi için ciddiyetinizi koruyun” ifadeleriyle takımına seslendiği öğrenildi.