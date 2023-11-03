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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

        Süper Lig'deki son dokuz maçını kazanan Galatasaray, 11. haftanın açılış maçında ligin flaş ekibi Kasımpaşa'yı konuk edecek. 8 Kasım'da Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar kritik mücadele öncesinde hata yapmak istemiyor. Son beş maçının dördünü kazanan Kasımpaşa ise çıkışını sürdürme peşinde. Cimbom'da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılırken Okan Buruk da kafasındaki 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa maçının muhtemel 11'i

        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 03.11.2023 - 09:28 Güncelleme: 03.11.2023 - 09:37
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        1

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

        2

        Ligde tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapan sarı-kırmızılı takım, topladığı 28 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi. Kasımpaşa ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 18 puan topladı. Lacivert-beyazlı takım, ligde 5. sırada yer alıyor.

        3

        LİGDE SON DOKUZ MAÇINI KAZANDI

        Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 9 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

        Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Bitexen Antalyaspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'u mağlup etti.

        4

        Galatasaray, ayrıca Süper Lig'deki son 16 maçında mağlup olmadı. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. "Cimbom" bu sezon da ligde çıktığı 10 maçın 9'unu kazandı, birinde berabere kaldı.

        5

        SAHASINDA 21 MAÇTIR KAYBETMİYOR

        Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 21 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 21 maçı kaybetmedi.

        6

        Galatasaray, topladığı 28 puanla haftaya Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi. Kasımpaşa ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 18 puan topladı. Lacivert-beyazlı takım, ligde 5. sırada yer alıyor. Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 21 maçta mağlup olmadı. Deplasman temsilcisi bu sezon oynadığı 5 dış saha maçını da kaybetmedi ve 8 puan topladı.

        7

        MUSLERA CEZA SINIRINDA

        Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, Kasımpaşa maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Uruguaylı kaleci, kart görmesi durumunda 12. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

        8

        MUHTEMEL 11

        MUSLERA

        9

        BOEY

        10

        DAVINSON

        11

        ABDÜLKERİM

        12

        KAZIMCAN

        13

        SERGIO OLIVEIRA

        14

        TORREIRA

        15

        ZAHA

        16

        KEREM AKTÜRKOĞLU

        17

        ZIYECH

        18

        ICARDI (BARIŞ ALPER YILMAZ)

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