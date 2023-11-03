Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

Galatasaray, ayrıca Süper Lig'deki son 16 maçında mağlup olmadı. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. "Cimbom" bu sezon da ligde çıktığı 10 maçın 9'unu kazandı, birinde berabere kaldı.

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 21 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 21 maçı kaybetmedi.

6 Şurada Paylaş!









Galatasaray, topladığı 28 puanla haftaya Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi. Kasımpaşa ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 18 puan topladı. Lacivert-beyazlı takım, ligde 5. sırada yer alıyor. Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 21 maçta mağlup olmadı. Deplasman temsilcisi bu sezon oynadığı 5 dış saha maçını da kaybetmedi ve 8 puan topladı.