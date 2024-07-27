Galatasaray Parma hazırlık maçı için nefesler tutuldu. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray son hazırlık maçına çıkıyor. Oynadığı son hazırlık müsabakasında Lecce'yi de 2-1 mağlup eden sarı kırmızılılar Süper Kupa mücadelesi öncesinde Parma ile karşılaşacak. Peki, "Galatasaray Parma hazırlık maçı saat kaçta? Galatasaray Parma maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte Galatasaray Parma hazırlık maçının başlayacağı saat...