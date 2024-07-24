Akaryakıta indirim geliyor, tabela değişiyor! 24 Temmuz 2024 güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol ve dövizde yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 25 Temmuz gece yarısından geçerli olmak üzere motorine indirim geliyor. Peki, "Benzin, motorin, LPG ne kadar oldu, mazota ne kadar indirim gelecek?" İşte 24 Temmuz 2024 güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatındaki düşüş, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi yarattı. . Peki, "Benzin, motorin, LPG ne kadar oldu, mazota ne kadar indirim gelecek?" İşte 24 Temmuz 2024 benzin, motorin, LPG litre fiyatı...
MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR!
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,59 TL indirim bekleniyor.
BENZİNDE VE LPG'DE İNDİRİM VAR MI?
Benzinde ve LPG'de ise indirim veya zam beklenmiyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 45.00 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 44.90 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22.94 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 44.88 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 44.83 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22.39 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir’de benzin litre fiyatı: 46.15 TL
İzmir’de motorin litre fiyatı: 46.15 TL
İzmir’de LPG litre fiyatı: 22.64 TL