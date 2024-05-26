Galatasaray şampiyon oldu, ünlüler kutladı

38 hafta süren lig mücadelesinin sonunda şampiyon belli oldu. Galatasaray, Konyaspor'u 3 -1 yenek mutlu sona ulaştı.

24'üncü kez şampiyon olan Galatasaray, taraftarlarını mutlu etti. Mutlu olan o taraftarlar arasında ünlüler de bulunuyor. Mutluluklarını şöyle paylaştılar;