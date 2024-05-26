Galatasaray şampiyon oldu, ünlüler kutladı
Galatasaray, şampiyon olarak taraftarlarını mutlu etti. Galatasaraylı ünlüler mutluluklarını paylaştı. Fenerbahçeli Cem Yılmaz, Galatasaraylıları tebrik etti
38 hafta süren lig mücadelesinin sonunda şampiyon belli oldu. Galatasaray, Konyaspor'u 3 -1 yenek mutlu sona ulaştı.
24'üncü kez şampiyon olan Galatasaray, taraftarlarını mutlu etti. Mutlu olan o taraftarlar arasında ünlüler de bulunuyor. Mutluluklarını şöyle paylaştılar;
CEM YILMAZ
Tebrikler... Galatasaraylıları kutlarım. Neden çünkü Fenerbahçeliyim :)))
DEMET AKBAĞ
ŞAHAN GÖKBAKAR
Şampiyon Galatasaray...
DOĞA RUTKAY KAMAL
Kalbimde yatan aslana geliyor bu şarkı...
İBRAHİM BÜYÜKAK