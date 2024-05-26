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        Haberler Magazin Galatasaray şampiyon oldu, ünlüler kutladı - Magazin haberleri

        Galatasaray şampiyon oldu, ünlüler kutladı

        Galatasaray, şampiyon olarak taraftarlarını mutlu etti. Galatasaraylı ünlüler mutluluklarını paylaştı. Fenerbahçeli Cem Yılmaz, Galatasaraylıları tebrik etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2024 - 22:02 Güncelleme: 26.05.2024 - 22:39
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        1

        38 hafta süren lig mücadelesinin sonunda şampiyon belli oldu. Galatasaray, Konyaspor'u 3 -1 yenek mutlu sona ulaştı.
        24'üncü kez şampiyon olan Galatasaray, taraftarlarını mutlu etti. Mutlu olan o taraftarlar arasında ünlüler de bulunuyor. Mutluluklarını şöyle paylaştılar;

        2

        CEM YILMAZ
        Tebrikler... Galatasaraylıları kutlarım. Neden çünkü Fenerbahçeliyim :)))

        3

        DEMET AKBAĞ

        4

        ŞAHAN GÖKBAKAR
        Şampiyon Galatasaray...

        5

        DOĞA RUTKAY KAMAL
        Kalbimde yatan aslana geliyor bu şarkı...

        6

        İBRAHİM BÜYÜKAK

        7

        SÜHA UYGUR
        Konu kapanmıştır. Teşekkürler şampiyon....

        8

        TAN SAĞTÜRK
        Aslan...

        9

        CEM GELİNOĞLU

        #Şampiyon
        #cem yılmaz
        #Şahan Gökbakar
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