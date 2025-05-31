Galatasaray taraftarı Coşkun Sabah: Fenerbahçe için marş yaparım

Coşkun Sabah'ın geçtiğimiz pazar günü Yenikapı Meydanı'nda düzenlenen Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkacağı açıklanmıştı.

Sahneye çıkacak şarkıcılar arasında adı açıklanan Coşkun Sabah, kutlamalara 12 saat kala, gelen bir telefonla şoke oldu. Sahne programının iptal edildiğini öğrenen Sabah; haliyle bir hayli üzüldü, kırıldı. Zira adı listede vardı, zira koyu bir Galatasaray taraftarıydı, zira taraftarı olduğu takıma bir de 25'inci şampiyonluk marşı yapmıştı.

Coşkun Sabah, hafta boyunca her fırsatta kırgınlığını, kızgınlığını dile getirdi. Hatta Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e çağrıda bulunarak mahrumiyetiyle ilgilenmesini rica etti. Yaptığı marşı da kulübe hediye edeceğini dile getirdi.

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Coşkun Sabah, katıldığı bir televizyon programında Galatasaray taraftarlarını şoke edici bir açıklamada bulundu; "Ali Koç, kesenin ağzını açarsa Fenerbahçe için de marş yaparım."

Coşkun Sabah'tan, Dursun Özbek'e çağrı Haberi Görüntüle

Coşkun Sabah, Galatasaray taraftarı olmasının yanı sıra bir besteci - şarkıcı. İstediği kişiye, kurum ve kuruluşlara şarkılar üretebilir, marşlar yapabilir. Ne var ki Sabah'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne programının iptal edilmesinden hemen sonra Fenerbahçe'ye marş yapabileceğini söylemesi, Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekti.