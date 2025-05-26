25'inci lig şampiyonluğunu yaşayan Galatasaray, Yenikapı'da şampiyonluk kutlaması gerçekleştirdi.

Ebru Yaşar, Kenan Doğulu, Emircan İğrek gibi isimler sahne aldı. Şampiyonluk kutlamalarında sahne alacağı açıklanan Coşkun Sabah, sahneye çıkmadı. Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili videolu bir açıklama yaptı.

Kutlama programından çıkarıldığını ifade eden Coşkun Sabah; "Merhaba dostlar. 4 gün önce resmi sayfadan medyaya yapılan servislerde programda olduğum gözüküyordu ama dün akşam bir değişiklikle, menajerler rahat durmamışlar sanatçılarını promosyonlu yapmak için organizasyonu çok çok rahatsız etmişler. Bir değişikliğe gidilmiş ama kulübe yakışmadı. Gerçi ben de Ankara'dan gelecektim, yorgun - argın uçaktan nasıl gideceğim derken, 'Hopdedik Ayhan'dan haberi aldık, 'liste değişti' diye. Neyse sağlık olsun, yani biz bu akşam yokuz. Hoşça kalın" dedi.