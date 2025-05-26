Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Şampiyon Galatasaray kupasına kavuştu! - Galatasaray Haberleri

        Şampiyon Galatasaray kupasına kavuştu!

        Galatasaray, Süper Lig'deki 25'inci şampiyonluğunu ve 5. yıldızı taraftarıyla doyasıya kutladı. 'Champions Fest' etkinliğine ev sahipliği yapan Yenikapı Miting Alanı adeta sarı-kırmızıya boyanırken, özel ışık şovları nefes kesti. Futbolcular şarkılar eşliğinde tek tek platforma çıktıktan sonra şampiyonluk kupası kaptan Muslera ve futbolcuların ellerinde yükseldi. İşte Galatasaray'ın şampiyonluk kupasına kavuştuğu anlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 01:04 Güncelleme: 26.05.2025 - 01:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray, Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu Yenikapı'da düzenlenen 'Champions Fest' etkinliğiyle doyasıya kutladı.

        2

        Futbolcular, alanda kurulan platforma tek tek anons edilerek çıkarken, şampiyonluk kupası kaptan Muslera ve futbolcuların ellerinde yükseldi.

        3

        Şampiyonluk kupası alana bir arabanın üzerinde ve 5 yıldız platformda gelmesi geceye damgasını vurdu.

        4

        Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş ve 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Bahadır Saraç madalya ve kupayı verdi.

        5

        Kupayı alan kaptan Fernando Muslera, daha sonra takım arkadaşlarıyla birlikte bu sevinci yaşadı.

        6

        Son olarak ise bütün takım, son dönemin popüler şarkısı 'Pode sentar' ile eğlendi.

        İşte o anlar:

        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        15
        16
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şampiyon Fenerbahçe Beko kupasını aldı!
        Şampiyon Fenerbahçe Beko kupasını aldı!
        Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe!
        Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe!
        Muslera ve Mertens'ten taraftarlara veda!
        Muslera ve Mertens'ten taraftarlara veda!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        Yenikapı'da unutulmaz şampiyonluk partisi!
        Yenikapı'da unutulmaz şampiyonluk partisi!
        Bu gurur Ali Koç'un!
        Bu gurur Ali Koç'un!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Dekoratif kemer can aldı
        Dekoratif kemer can aldı
        Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif İstanbul'da
        Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif İstanbul'da
        Sıcak yaz havası yön değiştiriyor, havalar yine soğuyor
        Sıcak yaz havası yön değiştiriyor, havalar yine soğuyor
        Eşini öldürüp, ihbar etti, başında bekledi
        Eşini öldürüp, ihbar etti, başında bekledi
        35 kişi kanyonda mahsur kaldı
        35 kişi kanyonda mahsur kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Uzman çavuş, babasını öldürdü! Kurşun yağdırdı!
        Uzman çavuş, babasını öldürdü! Kurşun yağdırdı!
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"