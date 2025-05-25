Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
Galatasaray Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu kutluyor. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlama töreni futbolcuların otobüs ile Galatasaray Lisesi'nden ayrılması ile başladı. Ardından futbolcular ve aileleri Yenikapı'ya deniz yoluyla geçti. İşte şampiyonluk kutlamalarından görüntüler...
Ligde bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantileyen sarı-kırmızılı ekip, kutlamalarını "Galatasaray Champions Fest" adıyla iki güne yaydı.
Kutlamaların ana gününde Galatasaray Futbol Takımı, Galatasaray Lisesi'nde bir araya geldi.
Teknik heyet ve futbolcular, liseden çıkarak taraftarların arasında kendilerini bekleyen üstü açık otobüse geçti.
Aralarında Mauro Icardi'nin de yer aldığı futbolcular, taraftarın büyük ilgisi arasında yola çıktı.
İngiltere Konsolosluğu'nun önünden Şişhane'ye inen otobüs, Unkapanı Köprüsü'nden geçerek Sarayburnu'na ulaştı.
Taraftarların yaya, motosiklet ve otomobillerle eşlik ettiği sarı-kırmızılı futbolcular, şarkılar söyleyip dans etti.
Otobüsten Sarayburnu'nda kendilerini bekleyen tekneye geçen sarı-kırmızılı kafile, burada da coşkuyla karşılandı.
Denizde onlarca teknenin eşlik ettiği Galatasaray Futbol Takımı, denizden kupayı kaldıracağı Yenikapı'ya geçti.
Bayraklarla süslenen tekneler İstanbul Boğazı'nda görsel şölen oluşturdu.
Teknelerde yakılan meşaleler boğazda görüşü kısıtlasa da şampiyonluk coşkusunu yükseltti.
İşte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarından kareler...