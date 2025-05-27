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        Haberler Magazin Coşkun Sabah'tan, Dursun Özbek'e çağrı

        Coşkun Sabah'tan, Dursun Özbek'e çağrı

        Müzisyen Coşkun Sabah, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne almamasıyla ilgili yeni bir açıklama daha yaptı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e çağrıda bulunan sanatçı, şampiyonluk kutlamalarında sahne alan Suat Ateşdağlı'ya tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 17:31 Güncelleme: 27.05.2025 - 17:50
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        Coşkun Sabah'tan, Dursun Özbek'e çağrı
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        25'inci lig şampiyonluğunu yaşayan Galatasaray, geçtiğimiz pazar günü Yenikapı'da şampiyonluk kutlaması gerçekleştirdi.

        Kutlamalarda; Ebru Yaşar, Kenan Doğulu, Emircan İğrek gibi isimler sahne aldı. Şampiyonluk kutlamalarında sahne alacağı açıklanan Coşkun Sabah ise son anlarda listeden çıkarıldı.

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        Coşkun Sabah, magazin gündemini meşgul eden olayla ilgili yeni bir açıklama daha yaptı. "Son Galatasaray kutlama programındaki durum hakkında, son konuşmam, son noktam" diyen Sabah, şunları söyledi: Sosyal medyadaki yorumların yüzde 95'i Coşkun Sabah'ın arkasında. Bunu zaten siz de görebilirsiniz. Bazıları "Neden konuştun?" diyor? Sessiz kalsaydım insanlar, bir hatamın olduğunu düşünecek ve kulübün de bunun cezasını kestiğini düşünecekti. Ben hiçbir şey yapmadım. Onun için mecburen konuşmak durumunda kaldım. "Neden büyütüyorsun bu işi?" diyorlar. Benim için değil ben yapacağımı yapmışım. Ben sahneye çıksam ne olur, çıkmasam ne olur? Bir teklif yapılmış, liste medyaya servis edilmiş. Herkes biliyor, benim eşim dostum gelecekti. Ben onun için o duyuruyu yaptım. Mustafa Denizli aradı, "Seni heyecanla izleyeceğim" dedi. Arayan, arayana... Tabii ki konuşacağım. Olay çok büyük, olay çok büyük. Türkiye odaklanmış şampiyonluk kutlamasına. Herkes listeyi ezberlemiş. Son dakikada bir tek ben listeden çıkarılıyorum. Sizin başınıza geldiğinizi düşünün. Kesinlikle üzülmedim.

        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek

        Çocuklarım çok hazırlamıştı kendini. Eve geldim, çok iyi bir Galatasaraylı olan kızım hazırlanmıştı, 'Kaçta gidiyoruz' dedi. O kızın psikolojisini düşünün. Bir de yaşa vuruyorlar... "Bu yaşlı adamın orada ne işi var" diyorlar. Arkadaşlar, bu Galatasaray sadece 15 - 20 yaş grubunun arasındakilerin takımı mı? Orada zaten 11 kişi var 10 tanesi genç. Bir tanesi de benim gibi yaşlı olsun. Psikolojik sorunlarınız var tedavi olun. Ben 10 saat hiç durmadan konser verebilirim, geri zekâlılar. Biraz sivri dilliyim ama haklı olduğum konularda. Benim tarzım bu, beni bu tarzımla bu adamlığımla seviyorlar. Konuşmamda da haklıyım. Allah, büyük ya... Gerçekten kötü organizasyonda biz de harcanacaktık. Üzülerek söylüyorum... Çünkü her şey çok kötüymüş. Ben Fenerbahçe - Monaco basketbol maçını izledim. Gönül rahatlığıyla izledim. Beni arayanlar organizasyonun rezalet olduğunu söyledi. Yıllardır Galatasaray'ın kutlamalarında bulunan Suat Ateşdağlı gitmedikçe Galatasaray keyifli bir liste yapamaz. Çünkü kendi iş yaptığı kişileri dolduruyor organizasyona. Ayıp ya... Hakikaten ayıp. Galatasaray bu hale mi düştü? Başkanın el atması lâzım. Yarınlar bizimdir.

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