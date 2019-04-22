Game of Thrones 8. sezon 2. bölüm ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Şeklindeki sorular diziseverler tarafından merak konusu oldu. Dünya çapında hatırı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşan Game of Thrones bu sezon yayın hayatına veda ediyor. Final bölümlerinin ilki ise geçtiğimiz gün dünyada aynı saatte yayınlandı.

GAME OF THRONES 8. SEZON 2. BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Game of Thrones 8. sezon 2. bölümü 21 Nisan'ı 22 Nisan'a bağlayacak gece saat 04.00'da yayınlanacak ve 58 dakikadan oluşacak.

GAME OF THRONES 8. SEZON 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Game of Thrones 8. sezon 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Akgezenlere karşı ellerindeki ejderha camlarını işlemeye başlayan Jon Snow ve beraberindekiler, bir yandan savunma hattını oluşturmaya çalışırken, bir yandan ise içerde yaşanan sürtüşmeler ve karışıklıklarla başa çıkmaya çalışıyor. Kral Katili Jamie'nin de dahil olduğu müttefikler, kısıtlı bir zaman kalması dolayısıyla hazırlıklarına hız kazandırmıştır.

GAME OF THRONES 8. SEZON TÜM BÖLÜMLERİN TARİHLERİ

Game of Thrones'un 8. sezon bölüm tarihleri ve süreleri şöyle olacak:

1. Bölümü 14 Nisan’da yayınlanacak ve 54 dakikadan oluşacak

2, Bölümü 21 Nisan’da yayınlanacak ve 58 dakikadan oluşacak

3. Bölümü 28 Nisan’da yayınlanacak ve 1 saat 22 dakikadan oluşacak

4. Bölümü 5 Mayıs’ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

5. Bölümü 12 Mayıs’ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

6. Bölümü 19 Mayıs’ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

GAME OF THRONES NASIL İZLENİR?

Dizinin ABD yayıncısı HBO ve yapım şirketi tarafından yapılan duyuruya göre dizi, ABD’de yayınlanmasının üzerinden 24 saat geçmeden Türkiye yayıncısı Digiturk, bölümü Türkçe altyazılı olarak yayınlayacak.

GAME OF THRONES 7. SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Cersei’nin hamile olması hem Jamie’yi hem de Tyrion’ ı şaşırttı. Jamie’ye bebeğin kendisinden olduğunu yedi dünyaya duyurmaktan çekinmeyeceğini belirtti. Cersei Jamie’ye ilişkilerini dünyaya duyurma sözü verdi. Tyrion’ın ve Jamie’nin Cersei’nin ateşkesi kabul etmesinde şüphe duymamasını sağlayan tek şey, Cersei’nin bebek bekliyor olmasıydı.

Daenerys ve Jon’un uzun zamandır beklenen yakınlaşma sahnesi finale damga vurdu. Lyanna Stark, gerçek isminin Aegon Targeryan olduğunu ilk kez itiraf etti. Artık Yedi Krallığı Akgezenler’den koruyacak bir duvar olmaması nedeniyle hem ölüler hem de onlarla savaşmak için bir araya mütfeffikleri Winterfell’e doğru yol aldı.