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Game of Thrones 8. sezon 6. final bölümü ne zaman, saat kaçta? Game of Thrones final bölümü nasıl izlenir?

Game of Thrones, 8. sezonuyla final yapmaya hazırlanıyor. Her bölümü büyük bir heyecanla izlenen Game of Thrones'un 8. sezon 6. final bölümü bu sabaha karşı tüm dünyada aynı anda yayınlanacak. Peki, Game of Thrones 8. sezon 6. bölümü ne zaman ve nasıl izlenir? İşte detaylar...

Game of Thrones 8. sezon

Game of Thrones 8. sezon 6. final bölümü ne zaman saat kaçta yayınlanacak şeklindeki sorular merak konusu oldu. Final bölümü ile izleyicisinin son kez karşısına çıkacak olan Game of Thrones için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2011'den bu yana dünya çapında hatırı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşan fantastik dizinin final bölümü Türkiye'deki büyükşehirlerde sinemalarda özel gösterimler olacak.

GAME OF THRONES 8. SEZON 6. BÖLÜMÜ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Game of Thrones 8. sezon 6. final bölümü 19 Mayıs gecesi sabaha karşı saat 04.00'te yayınlanacak. Dizi 1 saat 20 dakika sürecek.

GAME OF THRONES 8. SEZON 6. FİNAL BÖLÜMÜ NASIL İZLENİR?

Game Of Thrones'un Türkiye'deki yayın hakları Digiturk platformunda bulunuyor. Game Of Thrones'un 8. sezonunu seyretmek isteyenlerin Digiturk'e üyesi olması gerekiyor. Dizi, ABD ile aynı anda, Türkçe altyazılı olarak, beIN Series Sci-Fi ve beIN Connect'te yayınlanacak.

 

GAME OF THRONES FİNALİ İÇİN İŞE GİTMEYECEKLER!

Yapılan araştırmaya göre ABD'de 10.7 milyon çalışan Game of Thrones finali yüzünden işe gitmemeyi planlıyor. Bu çalışanların yalnız 5.8 milyonu dizinin yayımlandığı pazar günü çalışıyor. Kalan 4.9 milyon ise pazar akşamı finali izleyip pazartesi günü işten bir şekilde izin almayı planlıyor. Bunun yanında hangi Game of Thrones karakterinin altında çalışmak istediği sorulan çalışanların yüzde 28'i Jon Snow cevabını verdi.

Game of Thrones'un yayımlanmasına saatler kalan finali tüm dünyada merakla bekleniyor. Türkiye'de saat farkı sebebiyle dizinin bölümleri sabah 4'te yayımlansa da bu saatte büyükşehirlerde sinemalarda özel gösterimler olacak. Dizinin Türkiye'deki birçok hayranı özellikle spoilerlara maruz kalmamak için bölümleri ABD'de yayımlandığı saatte izlemeyi tercih ediyor. Bu durum özellikle çalışan kesimin pazartesi günleri verimini düşürüyor.

 

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