Yenişafak'ın haberine göre, Payitaht: Abdülhamid' dizisinde rol alan Gamze Özçelik, 'Umuda Koşanlar Derneği'yle Afrika'da yaşayan mazlumlara elini uzatmaya devam ediyor. Ünlü isim, en son ekibiyle birlikte yardıma muhtaç yerlere giderek 'Umutlu Köyler' adında bölge kurdu. Köyün eksiklerini tamamlamak için su kuyuları yaptıran Özçelik, kuyulara şehitlerin isimlerini verdi.



KUYULARA ŞEHİTLERİN İSİMLERİNİ VERDİ



Bu proje kapsamında 'Afrika'da susuz, gıdasız, ışıksız köy kalmasın' diyerek yola çıkan ekip, dört köyün eksikliklerini tamamladı. Ünlü isim ve ekibi, bölgede bulunan kuyulara şehitlerin isimlerini verdi. İlk köy olan 'Şehit Uzman Çavuş Selim Topal'ın açılışı yapılırken "Şehit Eren Bülbül" ve "Şehit Razzan Al Najjar" adlı 'Umutlu Köyleri'n açılışı ise ilerleyen günlerde gerçekleşecek.

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