Gamze Topuz ile Tümer Metin el ele yürüyüş yaptı

Aşklarına doludizgin devam eden oyuncu Gamze Topuz ve eski futbolcu Tümer Metin, önceki gün Arnavutköy Sahili'nde görüntülendi. Çifte kumruların spor yaparken dahi ellerini bir an olsun bırakmamaları dikkatlerden kaçmadı