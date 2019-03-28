Gamze Topuz ile Tümer Metin el ele yürüyüş yaptı

Giriş: 28.03.2019 - 09:54 | Güncelleme:  

Aşklarına doludizgin devam eden oyuncu Gamze Topuz ve eski futbolcu Tümer Metin, önceki gün Arnavutköy Sahili'nde görüntülendi. Çifte kumruların spor yaparken dahi ellerini bir an olsun bırakmamaları dikkatlerden kaçmadı

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    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, aşklarına doludizgin devam eden oyuncu Gamze Topuz ve eski futbolcu Tümer Metin, önceki gün Arnavutköy Sahili'nde görüntülendi.

  • 2Gamze Topuz ile Tümer Metin el ele yürüyüş yaptı - Magazin haberleri
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    Spor kıyafetlerini giyen çift, Bebek’ten Kuruçeşme’ye kadar hızlı tempoda yürüdü.

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    Çifte kumruların spor yaparken dahi ellerini bir an olsun bırakmamaları dikkatlerden kaçmadı.

  • 4Gamze Topuz ile Tümer Metin el ele yürüyüş yaptı - Magazin haberleri
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    Bir çocuk annesi Topuz’un oldukça fit hali yine göz doldurdu.

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