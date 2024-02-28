'Garip' kendininkilerle birlikte 30 köpek yavrusunu besliyor

Köpeğin, annesiz kalan yavruları benimsemesinin güzel bir duygu olduğunu belirten Sayman, şöyle devam etti:

"Bu durumdan sevinç duyduk. Hayvanseverler dışarıdan süt getiriyorlar. Yavru köpeklere veriyoruz ama ne kadar da versek bir annenin yavruyu beslemesi bizden daha iyi oluyor. Annesiz yavru belli bir zaman sonra hayatını da kaybedebilir. Yavruları sahiplenmesi, emzirmesi onları bugüne getirdi. Biz, dişi köpek kadar bakamazdık."