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        Haberler Yaşam 'Garip' kendininkilerle birlikte 30 köpek yavrusunu besliyor

        'Garip' kendininkilerle birlikte 30 köpek yavrusunu besliyor

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde barınakta bulunan çoban köpeği, 24 annesiz yavruyu kendi yavrularıyla birlikte emzirerek beslenmelerine yardımcı oluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 12:46 Güncelleme: 28.02.2024 - 12:46
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        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 'Garip' adı verilen dişi köpek, yaklaşık iki ay önce 6 yavrusuyla birlikte Kelkit Belediyesi'ne ait Cumhuriyet Mahallesi Örnek Sokak'taki Hayvan Barınağı'na bırakıldı.

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        Garip, bir süredir kendi yavrularının yanı sıra barınağa annesiz getirilen 24 köpek yavrusunu daha emziriyor. Barınak sorumlusu Fatih Sayman, dişi bir köpeğin farklı annelerden olan yavruları sahiplenmesinin nadir görüldüğünü söyledi.

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        Sayman, köpeğin iki ay önce yavruları ile birlikte barınağa getirildiğini anlatarak, "Barınakta annesiz yavrularımız var. Anne sütüne ihtiyaçları vardı. Mama veya yemek yemiyorlardı. Onları da sahiplendi. Normalde bir köpek yabancı yavruları sahiplenmez. Yaklaşık 30 yavru köpeği emziriyor. Onları da büyüttü" dedi.

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        Köpeğin, annesiz kalan yavruları benimsemesinin güzel bir duygu olduğunu belirten Sayman, şöyle devam etti:

        "Bu durumdan sevinç duyduk. Hayvanseverler dışarıdan süt getiriyorlar. Yavru köpeklere veriyoruz ama ne kadar da versek bir annenin yavruyu beslemesi bizden daha iyi oluyor. Annesiz yavru belli bir zaman sonra hayatını da kaybedebilir. Yavruları sahiplenmesi, emzirmesi onları bugüne getirdi. Biz, dişi köpek kadar bakamazdık."

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        Sayman, barınağın imkanlarıyla ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Hayvan aç veya susuz olduğunu söyleyemez. Çalışmamızı bir yana bırakarak önce insan olarak elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

         

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        Yavruların sağlıklı beslenmesi için ilave olarak süt ve mama da verdiklerini dile getiren Sayman, barınaktaki tüm köpeklerin bakımlarını eksiksiz yapmaya özen gösterdiklerini sözlerine ekledi.

        #köpek yavrusu
        #gümüşhane
        #barınak

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