Katarlı Qinvest, Re-Pie ile fon kurdu

Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani’nin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinde, Katar’ın 15 milyar dolar yatırım yapacağı gündeme geldi. Ardından, Katar devlet fonu iştiraki olan Türkiye’de SPK lisanslı Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş; Türk firma Re-Pie ile beraber gayrimenkul yatırım fonu kurdu. Yapılan açıklamada, fonun ilk etapta 1 milyar dolar getirmesi beklendiği bildirildi.

Gayrimenkul yatırım fonu Yönetim Şirketi Re-Pie'dan yapılan açıklamaya göre kurucunun Qinvest, yöneticinin Re-Pie olduğu fonun, alternatif fon pazarında kurucu ve yöneticinin farklı olduğu ilk fon olduğu açıklandı.

Fonun SPK tarafından onaylanan iç tüzüğüne göre; döviz bazlı kiracısı olan ticari mülklere yatırım yapılacak. Son dönemde Türkiye’ye en büyük desteği sağlayan Katar’ın Türkiye’deki portföy yönetim şirketi Qinvest, SPK verilerine göre 1 milyar TL üzerinde varlık yönetiyor.

Fon, kurumsal kiracısı bulunan ve uzun vadeli döviz cinsinden kiralama sözleşmeleri olan ticari gayrimenkullere yatırım yapacak ve elde ettiği kirayı yatırımcılarına 3 ayda bir dağıtacak. Hedef yatırımcılara yatırdıkları ana para üstünden en az yüzde 7 döviz bazlı kira dağıtmak.

'DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMCI ÇEKECEĞİZ'

Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Emre Çamlıbel, bu fon ile daha çok yabancı kurumsal yatırımcıyı Türkiye'ye çekmeyi hedeflediklerini belirterek, "Düzenli kupon ödemeleri ile yatırımcı bazımızı genişletmeyi hedefliyoruz. Son dönemdeki kur hareketleriyle sermaye kazancı arayan yatırımcılar için Türkiye gayrimenkul pazarını oldukça cazip hale geldi. Orta uzun vadede önemli miktarda doğrudan yabancı yatırımcı çekeceğimize inancımız yüksek" diye konuştu.

Re-Pie, 320 milyon TL portföy büyüklüğü ve 3 aktif gayrimenkul yatırım fonuna sahip. Bu fonların içinde yaklaşık 2.3 milyon metrekare gayrimenkul varlığı bulunuyor.

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