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        Haberler Müzik Gazapizm: Buranın heyecanı daha farklı

        Gazapizm: Buranın heyecanı daha farklı

        Gazapizm, Harbiye Açıkhava'da verdiği konseri, "Harbiye'de ilk senfoni konserimiz olacak. Buranın heyecanı daha farklı" şeklinde yorumladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 12:33 Güncelleme: 27.09.2023 - 12:33
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        BKM organizasyonuyla DenizBank Harbiye Açıkhava Etkinlikleri, 'Gazapizm Senfoni İstanbul 2023'e ev sahipliği yaptı.

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        110 kişiden oluşan dev orkestra eşliğinde ilk kez Harbiye Açıkhava'da sahne alan Gazapizm, sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. "Bu beşinci senfoni konserimiz, Harbiye'de ilk senfoni konserimiz olacak. Buranın heyecanı daha farklı" diyen Gazapizm, sahneye 'Ölüler Dirilerden Çalacak' adlı şarkıyla çıktı. İlk kez oturmalı düzenle bu projeyi yaptıklarını belirten Gazapizm, gecenin sonunda tüm Harbiye'yi ayağa kaldırdı.

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        "HERKESİN RÜYASI GERÇEK OLSUN"
        Sahne kostümleriyle de çok şık görünen Gazapizm, "Her şeye rağmen bir rüyam vardı. Gerçek olmasından dolayı çok mutluyum. Bu rüya benim. Herkesin rüyası umarım gerçek olur" dedi. Konserin sonunda seyircilerin "Bi daha!" tezahüratları eşliğinde sahneye dönen Gazapizm, üç şarkı daha seslendirdi.

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        ÜNLÜ İSİMLER HARBİYE'DE
        Dev projeyi izlemeye gelenler arasından Gizem Karaca, İrem Derici, Aslı Turanlı, Rıza Kocaoğlu-Kadir Çermik, Gökçe, Gökhan Keser gibi ünlü isimler de vardı.

        #Gazapizm
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