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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Gaziantep'te sanayicilerle buluştu

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep'te sanayicilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 21:42 Güncelleme: 23.02.2024 - 21:42
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Gaziantep'te sanayicilerle buluştu
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep'te sanayicilerle bir araya geldi.

        Bakan Kacır, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Toplantı Salonu'nda sanayicilerle yaptığı görüşmede, üretim şehrinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Gaziantep'in, son 22 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen üretim atılımında hep öncü rol üstlendiğini ifade eden Kacır, "Gaziantep'te 22 yıl öncesine baktığımızda 2 OSB var ve 53 bin istihdam sağlanıyordu. Bugün 6 tüzel kişilik kazanmış OSB'de 306 binden fazla emekçi kardeşimizi istihdam ediyoruz. 22 yıl önce OSB'lerde 421 parselde üretim faaliyeti sürüyorken, bugün 1424 parselde üretim devam ediyor. 10 milyar doları aşan ihracat gücümüzün de en önemli altyapılarından biri aslında OSB'ler." diye konuştu.

        Depremin hemen ardından hep birlikte el ele, sırt sırta verdiklerini ifade eden Bakan Kacır, depremin ilk anından itibaren yeni meskenler, yeni konutlar yaparak bölge halkını hak ettiği konfora yeniden ulaştırmaya gayret ettiklerini belirtti.

        Bakan Kacır, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "Biz bu şehirde TEKNOFEST yaptık. O gün bugündür, milli teknoloji rüzgarı esmeye devam ediyor. Bu şehrin okullarında geleceğin teknolojileri için heyecanla çalışan, coşkusunu hisseden 10 binlerce gencimiz var. Biz onlara sahip çıkmaya, destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

        Programa AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek ile sanayiciler katıldı.

        Toplantı, açılış konuşmasının ardından soru cevap bölümüyle sürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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