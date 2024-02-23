Bakan Kacır: 590 milyon enerji birikimi KOBİ'lerimizin hizmetine sunduk (2) 'MİLLİUZAY PROGRAMINDAKİ PROJELERİ BİR BİR HAYATA GEÇİRECEĞİZ' ​Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep Üniversitesi'nde öğrenci ve akademisyenler ile bir araya geldi. Bakan Kacır'a Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da eşlik etti. Programa Bakan Kacır'ın yanı sıra; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, öğrenciler ve akademisyenler katıldı. Program öncesi astronot Alper Gezeravcı öğrencilerin sorularını yanıtladı. 'KRİTİK TEKNOLOJİLERDE BAĞIMSIZLIK MÜCADALESİ VERİYORUZ' Programda konuşan Mehmet Fatih Kacır, kritik teknolojilerde tam bağımsızlık mücadelesi verdiklerini ifade ederek, insansız havacılıkta durumun çok iyi düzeylere geldiğini vurguladı. Kacır,''Milli teknoloji hamlesinin hepimiz farkındayız. Türkiye kritik teknolojilerde tam bağımsızlık mücadelesi vermekte. Havacılıkta özellikle insansız havacılıkta durumun hangi düzeye geldiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu büyük başarı hikayesine Türkiye'nin mühendisleri imza attı. Türkiye 5'inci nesil savaş uçağını kendi imkanlarıyla geliştirdi ve bunu yapan sayılı ülkelerden birisi olmuştur. Daha yapacak çok işimiz var. Son yıllarda insansız hava uçaklarında başarıya şahitlik ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda silahlı kuvvetlerimiz neye ihtiyaç duyuyorsa onu yerli ve milli olarak üretme konusunda çalışmalar başlattık. Bugün insansız hava araçlarında Türkiye dünyada 1 numara'' dedi. 'MİLLİ UZAY PROGRAMINI BİR BİR HAYATA GEÇİRECEĞİZ' Bakan Kacır, Milli Uzay Programındaki projeleri bir bir hayata geçireceklerini aktararak,Türkiye'nin kendi uydularını yaptığını aktaran Kacır, 20 yılda adım adım bu alanda çalışmaklar yaptıklarını ifade etti. Bakan Kacır, Ay çevresinde araştırmalar yapacaklarını aktararak, Türkiye'nin bu hedefi de başaracağını vurguladı. Bakan Kacır, sözlerini şöyle tamamladı: "Uzay bilimlerinde de yapacağımız işleri teknofest gençleri damgasını vuracak. 2021 yılında Cumhurbaşkanımız Türkiye Uzay Ajansı'nın hazırladığı hep birlikte çalıştığımız milli uzay ajansının hazırladığı milli uzay programını dünyaya ilan etti. 10 farklı alanda Türkiye'yi uzay ligine taşıyacak uzay yarışında dünyanın en ileri ülkeleriyle yarışmamızı sağlayacak programlar projeler ilan ettik. Bunlardan birisi ilk kez bir Türk vatandaşını uluslar arası uzay istasyonuna bir ilim misyonunu gerçekleştirmek amacıyla gönderdik. Bu hedef için 36 bin vatandaşımız ben ilk Türk astronot olmak istiyorum dedi. Onlar içerisinden yapılan değerlendirmeler sonucunda Türk Hava Kuvvetleri'ne onurla şerefle hizmet etmiş bir jet pilotu Alper Gezeravcı Türkiye'nin ilk astronotu oldu. Bu misyonun gerçekleşmesiyle birlikte karalama sınırına varan eleştirilerle karşılaştık. Bir vatandaşımızı uzaya gönderiyoruz ama bunu kendi roketimizle yapmıyoruz. Niçin bununla gurur duyalım diyenler oldu. Roket teknolojileri konusunda Türkiye birçok projeyi eş zamanlı olarak gerçekleştiriyor. Milli markalarımız var. Roketsanımız var. Deltamız var. Bu kurumlarımız bağımsız şekilde uzaya ulaştıracak roket geliştirmeye devam ediyorlar. Roketsan sıvı yakıtlı motorlar konusunda Delta hibrit motorlu roketler konusunda çok önemli mesafeler kat etti ve 100 kilometre kabul edilen uzay sınırına erişebilecek roketleri yerli ve milli olarak geliştirdiler. Fakat henüz biz kendi geliştirdiğimiz roketlerle kendi uydularımızı uzaya gönderebilen bir ülke değiliz. Aynı zamanda insanlı uzay misyonlarını gerçekleştirebilecek roketleri de biz henüz geliştirmiş değiliz. Ama roket projelerinde başladığımız çalışmalar önümüzdeki dönemde önce insansız sistemleri özellikle uyduları uzaya taşımamıza imkan tanıyacak. Peki biz henüz bu konumda değiliz. Dünyada insanlı uzay misyonlarını gerçekleştirebilecek roketleri geliştiren 3 ülke var. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin. Avrupa ülkelerinin insanlı uzay roketleri gerçekleştirecek misyonları yok. Avrupa Uzay Ajansı'nın da böyle bir kabiliyeti yok. Milli Uzay Programı'ndaki projeleri bir bir hayata geçireceğiz. Türkiye kendi uydularını yapıyor. Görüntüleme uydularını yapıyor. 20 yılda adım adım geliştirdik bu alanı. Önce ortak üretim projesi yaptık. Türksat 6A ilk haberleşme uydumuz olacak. Hani 2023'de aya erişecektiniz dediler. Bunu da başaramadınız diyerek bu misyona zarar vermek isteyenler alaya almak isteyenler oldu. Kendi mühendislerimizin geliştirdiği uzay aracını hibrit motorumuzla ateşleyip ay transfer noktasına taşıyacağız. Ayın yörüngesine gireceğiz. Ay çevresinde araştırmalar yapacağız. Türkiye bu hedefi de başaracak. Bu projeler her zaman belirlendiği zamanlarda ve hızda gerçekleşmeyebilir. Bize düşen bilim adamlarımızın yanında ve arkasında durmaktır.''

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.02.2024 - 20:16 Güncelleme: 23.02.2024 - 20:20 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL