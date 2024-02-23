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        Gaziantep'te 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya 4 tutuklama

        GAZİANTEP'tesilahlı saldırıya uğrayan Hüseyin Yılmaz'ın (35) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Olay, 16 Şubat'ta Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; halı fabrikasında çalışan 4 çocuk babası Hüseyin Yılmaz, sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 9 kurşun isabet eden Yılmaz, hastanede hayatınıa kaybetti. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıya ilişkin 8 şüpheliyi belirleyip, gözaltı aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 12:43 Güncelleme: 23.02.2024 - 12:48
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        Gaziantep'te 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya 4 tutuklama
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        GAZİANTEP'tesilahlı saldırıya uğrayan Hüseyin Yılmaz'ın (35) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Olay, 16 Şubat'ta Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; halı fabrikasında çalışan 4 çocuk babası Hüseyin Yılmaz, sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 9 kurşun isabet eden Yılmaz, hastanede hayatınıa kaybetti. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıya ilişkin 8 şüpheliyi belirleyip, gözaltı aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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