Gaziantep'te dağdan düşen kaya mahalle yolunu kapattı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde dağdan düşen büyük bir kaya mahalle yolunu ulaşıma kapattı. Dağdan düşen kaya, Türkbahçe Mahallesi yolunu kapattı. Ulaşımın aksadığı bölgeye gelen belediye ekipleri, iş makinesiyle kayayı kaldırıp yolu ulaşıma açtı. Türkbahçe Mahallesi Muhtarı Hamdi Aslan, İslahiye Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

