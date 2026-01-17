Habertürk
        Gaziantep'te dağdan düşen kaya mahalle yolunu kapattı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dağdan düşen büyük bir kaya mahalle yolunu ulaşıma kapattı.

        Giriş: 17.01.2026 - 15:29 Güncelleme: 17.01.2026 - 15:29
        Gaziantep'te dağdan düşen kaya mahalle yolunu kapattı
        Gaziantep’in İslahiye ilçesinde dağdan düşen büyük bir kaya mahalle yolunu ulaşıma kapattı.

        Dağdan düşen kaya, Türkbahçe Mahallesi yolunu kapattı.


        Ulaşımın aksadığı bölgeye gelen belediye ekipleri, iş makinesiyle kayayı kaldırıp yolu ulaşıma açtı.


        Türkbahçe Mahallesi Muhtarı Hamdi Aslan, İslahiye Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

