Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Şahinbey Belediyesinden sömestir tatilinde öğrencilere kitap ve top hediyesi

        Gaziantep'in merkez Şahinbey Belediyesi, öğrencilerin sömestir tatillerini daha verimli geçirmeleri için 1 milyondan fazla kitap ve spor yapmaları için top hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 15:13 Güncelleme: 17.01.2026 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şahinbey Belediyesinden sömestir tatilinde öğrencilere kitap ve top hediyesi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'in merkez Şahinbey Belediyesi, öğrencilerin sömestir tatillerini daha verimli geçirmeleri için 1 milyondan fazla kitap ve spor yapmaları için top hediye etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye, ilçe genelinde ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için 1 milyon 150 bin kitap dağıtılırken, çocukların tatilde spor yapmaları ve fiziksel gelişimlerine katkı sunulması amacıyla top hediye edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çocuklara önem vediklerini belirtti.


        Çocukları çok sevdiklerini ifade eden Tahmazoğlu, "Onlar ülkemizin geleceği ve umudu. Geleceğe onlarla çok daha güvenle bakıyoruz. İnsan sevdiği işi yapınca hiç yorulmazmış. Şimdi 15 günlük tatil zamanı. İlkokulda okuyan 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerimize 1 milyon 150 bin kitap dağıtıyoruz. Öğrencilerimiz hem tatil yapacak hem de kitap okuyarak ikinci döneme daha hızlı ve güçlü bir başlangıç yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

        Eğitime yapılan her yatırımın geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğunu aktaran Tahmazoğlu, belediye olarak çocukların hem akademik hem de sosyal gelişimlerini desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Cezaevinden çıktı ailesine dehşeti yaşattı!
        Cezaevinden çıktı ailesine dehşeti yaşattı!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Yarıyıl tatiline giren çocuklara "sağlıklı beslenme ve düzenli uyku" tavsiyesi
        Yarıyıl tatiline giren çocuklara "sağlıklı beslenme ve düzenli uyku" tavsiyesi
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Denizin dibindeki tarla şaşırttı!
        Denizin dibindeki tarla şaşırttı!
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Korkutan gelenek... Alevlerin üzerinden geçtiler!
        Korkutan gelenek... Alevlerin üzerinden geçtiler!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?

        Benzer Haberler

        SANKO'nun kurucusu Sani Konukoğlu, mezarı başında anıldı
        SANKO'nun kurucusu Sani Konukoğlu, mezarı başında anıldı
        Gaziantep'te kar yağışı etkili oluyor
        Gaziantep'te kar yağışı etkili oluyor
        Eğitimin Öncüsü GKV, Güneydoğu'nun ilk IB MYP mezunlarını verdi
        Eğitimin Öncüsü GKV, Güneydoğu'nun ilk IB MYP mezunlarını verdi
        Şahinbey Belediyesi'nden öğrencilere sömestr tatilinde 1 milyondan fazla ki...
        Şahinbey Belediyesi'nden öğrencilere sömestr tatilinde 1 milyondan fazla ki...
        Gaziantep'te yoğun kar yağışı etkili oluyor
        Gaziantep'te yoğun kar yağışı etkili oluyor
        Darbedilip boğazından bıçaklanan Hüda'yı atkısı kurtarmış
        Darbedilip boğazından bıçaklanan Hüda'yı atkısı kurtarmış