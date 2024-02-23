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        İlk Türk astronot Gezeravcı, Gaziantep'te gençlerle bir araya geldi

        TÜRKİYE'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Gaziantep'te gençlerle bir araya geldi. Gezeravcı, uzay görevini başarıyla tamamladığını belirterek, "Yakın gelecekte devletimizin büyükleri tarafından nice müjdeli haberler paylaşılacak" dedi. Türkiye'nin uzaya giden ilk astronotu Alper Gezeravcı, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda gençlerle bir araya geldi. Cumhuriyetin 100'üncü yılında Türkiye'nin hedeflerinden birisini gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Gezeravcı, Türkiye'nin uzay yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Türkiye'nin uzay konusunda önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Gezeravcı, "Devletimizin güçlü iradesiyle artık Türkiye hak ettiği uzaydaki yerini almış durumda. Bundan sonra da bu yolu gelecek nesil yürüyecek" diye konuştu. Gezeravcı, insanlı uzaya gidişin Türkiye'nin 10 uzay hedefinden sadece birisi olduğuna ve diğer 9 hedefin de tamamlanması için ilerlemelerin devam ettiğini söyledi. Yakın zamanda devlet yetkilileri tarafından yeni müjdeli haberlerin paylaşılacağını söyleyen Gezeravcı, "Nasıl Florida'da fırlatma gerçekleştiyse gelecek yıllarda ülkemiz bunu kendisi gerçekleştirecek. Devletimiz bu süreçte çalışmaları sürdürüyor. Yakın gelecekte devletimizin büyükleri tarafından nice müjdeli haberler paylaşılacak. Ülkemiz ciddi hedefler koymuş durumda ve başardığımız sadece ülkemizin koyduğu hedeflerden bir tanesi. Alnımızın akıyla bu hedefi tamamladık, geldik. Diğer 9 hedefi de tamamlamak üzere ilerlemeler devam ediyor. İnşallah müjdeli haberleri alacaksınız yakın zamanda" ifadelerini kullandı. Uzayda kaldığı 14 günlük sürede yaptığı bilimsel deneyleri de anlatan Gezeravcı, "Bu süreçte dönüşümüzün ertelendiği bilgisi geldi. O süreçte ilkokul çağındaki kardeşlerimiz için yer çekimsiz ortamın ne tür bir değişiklik yaptığını anlatabilmek için deneyler gerçekleştirdik. İlk 14 günde zamanımız olmadığı için uzayan günü gayet güzel bir şekilde değerlendirdik. Meraktan soranlar oldu 'dönüş esnasında bu gecikmeden etkilendiniz mi, üzüldünüz mü, dönmek istediniz mi' gibi. Türkiye Cumhuriyetimiz için 100 yıldır hayal edilen bir ortamda bulunurken orada üzülme ya da geri dönüşü beklemek mümkün değil. Elimize geçen her dakika nimettir" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 14:50 Güncelleme: 23.02.2024 - 14:57
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        İlk Türk astronot Gezeravcı, Gaziantep'te gençlerle bir araya geldi
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        TÜRKİYE'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Gaziantep'te gençlerle bir araya geldi. Gezeravcı, uzay görevini başarıyla tamamladığını belirterek, "Yakın gelecekte devletimizin büyükleri tarafından nice müjdeli haberler paylaşılacak” dedi. Türkiye’nin uzaya giden ilk astronotu Alper Gezeravcı, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programda gençlerle bir araya geldi. Cumhuriyetin 100'üncü yılında Türkiye’nin hedeflerinden birisini gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Gezeravcı, Türkiye’nin uzay yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Türkiye’nin uzay konusunda önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Gezeravcı, “Devletimizin güçlü iradesiyle artık Türkiye hak ettiği uzaydaki yerini almış durumda. Bundan sonra da bu yolu gelecek nesil yürüyecek" diye konuştu. Gezeravcı, insanlı uzaya gidişin Türkiye'nin 10 uzay hedefinden sadece birisi olduğuna ve diğer 9 hedefin de tamamlanması için ilerlemelerin devam ettiğini söyledi. Yakın zamanda devlet yetkilileri tarafından yeni müjdeli haberlerin paylaşılacağını söyleyen Gezeravcı, “Nasıl Florida'da fırlatma gerçekleştiyse gelecek yıllarda ülkemiz bunu kendisi gerçekleştirecek. Devletimiz bu süreçte çalışmaları sürdürüyor. Yakın gelecekte devletimizin büyükleri tarafından nice müjdeli haberler paylaşılacak. Ülkemiz ciddi hedefler koymuş durumda ve başardığımız sadece ülkemizin koyduğu hedeflerden bir tanesi. Alnımızın akıyla bu hedefi tamamladık, geldik. Diğer 9 hedefi de tamamlamak üzere ilerlemeler devam ediyor. İnşallah müjdeli haberleri alacaksınız yakın zamanda" ifadelerini kullandı. Uzayda kaldığı 14 günlük sürede yaptığı bilimsel deneyleri de anlatan Gezeravcı, “Bu süreçte dönüşümüzün ertelendiği bilgisi geldi. O süreçte ilkokul çağındaki kardeşlerimiz için yer çekimsiz ortamın ne tür bir değişiklik yaptığını anlatabilmek için deneyler gerçekleştirdik. İlk 14 günde zamanımız olmadığı için uzayan günü gayet güzel bir şekilde değerlendirdik. Meraktan soranlar oldu 'dönüş esnasında bu gecikmeden etkilendiniz mi, üzüldünüz mü, dönmek istediniz mi' gibi. Türkiye Cumhuriyetimiz için 100 yıldır hayal edilen bir ortamda bulunurken orada üzülme ya da geri dönüşü beklemek mümkün değil. Elimize geçen her dakika nimettir" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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