Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.
Isınma ve 5'e 2 çalışmalarıyla başlayan idmanın ana bölümünde gruplar halinde turnuva gerçekleştirildi.
Antrenmana sakatlığı bulunan Ulaş Zengin, Bryan Acosta ve Mustafa Eskihellaç katılmadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
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