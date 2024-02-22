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        Gaziantep'te inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

        Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 1 işçi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 12:50 Güncelleme: 22.02.2024 - 12:50
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        Gaziantep'te inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı
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        Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 1 işçi öldü.

        Güneykent Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın tahta iskelesinde henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu.

        Göçükle birlikte iskeleden düşen 1 işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 2 işçi ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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