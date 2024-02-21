CHP İl Başkanı Reisoğlu görevinden istifa etti
CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu, görevinden istifa etti.
CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu, görevinden istifa etti.
Reisoğlu, yaptığı açıklamada, değer katmak için aday olduğu il başkanlığı görevini resmen bıraktığını, bundan sonraki süreçte partisinin neferi olarak belediye başkanlarının emrinde olduğunu belirtti.
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