Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 18:16 Güncelleme: 20.02.2024 - 19:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

        Ligde son oynanan Yılport Samsunspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular, takımdan ayrı özel program eşliğinde çalıştı. Diğer oyuncular ise ısınma ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        WikiLeaks'ten Assange çıkışı: Gazeteciliğin sonu olur
        WikiLeaks'ten Assange çıkışı: Gazeteciliğin sonu olur
        İbrahim Keloğlan hakkında flaş karar!
        İbrahim Keloğlan hakkında flaş karar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Süper Lig'de 26. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 26. haftanın panoraması!
        Borsa mevduat engeline takılır mı?
        Borsa mevduat engeline takılır mı?
        Savaş ve enerji krizi 5 büyüklerin kazançlarını katladı
        Savaş ve enerji krizi 5 büyüklerin kazançlarını katladı
        Çocuklarının sesine bile katlanamıyor!
        Çocuklarının sesine bile katlanamıyor!
        Türkiye engelini kaldırdı
        Türkiye engelini kaldırdı
        Musk'ın beyin çipi projesinde yeni gelişme
        Musk'ın beyin çipi projesinde yeni gelişme
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Yeni adresini duyurdular
        Yeni adresini duyurdular
        Danimarka'dan gelip ailesini katleden cani için karar!
        Danimarka'dan gelip ailesini katleden cani için karar!
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Kayıp gemi mürettebatından 1'i daha bulundu!
        Kayıp gemi mürettebatından 1'i daha bulundu!
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Rusya'dan İspanya'da öldürülen savaş pilotu hakkında açıklama
        Rusya'dan İspanya'da öldürülen savaş pilotu hakkında açıklama
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Özgür Özel'den Lütfü Savaş açıklaması
        Özgür Özel'den Lütfü Savaş açıklaması
        Trafikte saygı boşluğu
        Trafikte saygı boşluğu

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama
        Gaziantep'te göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama
        Oğuzeli Belediye Başkan Kılıç projelerini tanıttı
        Oğuzeli Belediye Başkan Kılıç projelerini tanıttı
        Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yapan 4 zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yapan 4 zanlı tutuklandı
        GAGİAD İslahiye ilçesindeki tüm öğrencilere mont ve ayakkabı dağıttı
        GAGİAD İslahiye ilçesindeki tüm öğrencilere mont ve ayakkabı dağıttı
        Fırat Nehri kıyısında açan çiçekler fotoğraflandı
        Fırat Nehri kıyısında açan çiçekler fotoğraflandı
        İş makinesi yüklü çekici, 6 araca çarptı: 3 yaralı
        İş makinesi yüklü çekici, 6 araca çarptı: 3 yaralı