Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yapan 4 zanlı tutuklandı

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramada, 4 cep telefonu, 33 bin 750 lira, 300 dolar ile 3 araç ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı ilçesinde göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

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