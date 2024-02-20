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        Gaziantep'te çekicinin trafik ışıklarında bekleyen 6 araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

        Gaziantep'te mini kepçe yüklü çekicinin trafik ışıklarında bekleyen 6 araca çarpması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 10:18 Güncelleme: 20.02.2024 - 10:18
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        Gaziantep'te çekicinin trafik ışıklarında bekleyen 6 araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
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        Gaziantep'te mini kepçe yüklü çekicinin trafik ışıklarında bekleyen 6 araca çarpması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

        Servet Demir idaresindeki 27 R 5812 plakalı çekici, Şahinbey ilçesine bağlı Özdemirbey Caddesi Boğaziçi Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca, ardından aydınlatma direğine çarptı.

        Çekici, daha sonrada 27 AP 225 plakalı otomobilin üzerine çıktıktan sonra durabildi.

        Yaralanan biri ağır 3 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların olay yerinden çekilmesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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