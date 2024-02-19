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        Güneydoğu'nun ocaktaki hububat ve bakliyat ihracatı 282 milyon dolara ulaştı

        Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, ocak ayındaki ihracatlarının 282 milyon doları bulduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 14:01 Güncelleme: 19.02.2024 - 14:01
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        Güneydoğu'nun ocaktaki hububat ve bakliyat ihracatı 282 milyon dolara ulaştı
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        Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, ocak ayındaki ihracatlarının 282 milyon doları bulduğunu bildirdi.

        Kadooğlu, yazılı açıklamasında, sektörlerinin, bölge ihracatı için önemli olduğunu belirtti.

        Bölge genelinde en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olduklarını dile getiren Kadooğlu, "Sektörümüzün ocak ayındaki ihracatı 282 milyon dolar olarak gerçekleşti. Güneydoğu Anadolu'nun temel gıda ihracatında ilk sırada Irak, ABD ve Suriye geldi. En fazla makarna, buğday unu, bisküvi ve gofretler ihraç edildi." ifadelerini kullandı.

        Kadooğlu, Irak'ta dış ticareti kısıtlayıcı önlemlerin sürdüğünü ve bu kısıtların kaldırılması için Irak'taki ilgili yöneticilerle görüştüklerini vurgulayarak, çalışmalarının sonuçlarını ihracatlarındaki artışla aldıklarını kaydetti.

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