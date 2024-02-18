Gaziantep FK - Samsunspor maçının ardından – Süper Lig'in 26'ncı haftasında Gaziantep FK kendi sahasında konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ile Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol açıklamalarda bulundu. Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, önde oldukları maçı berabere bitirdikleri için üzgün olduğunu söyledi. Daha önce de Adana Demirspor ve Pendikspor maçlarının aynı şekilde beraberlikle sonuçlandığını hatırlatan Sumudica, "Bu maçla ilgili ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Adana Demir maçında ve Pendik maçında da öne geçtik ama berabere bitirdik. Bugün de aynı şekilde oldu. Belki bu 3 maçı kazansak 6 puanımız daha olacak ve ligde üst sıralarda yer alacaktık. Bugün iyi oynadığımızı söyleyemem. Bazı oyuncularımız da maalesef beklentimizin altında kaldı. Bugün iyi oynayamadık ama golü bulduktan sonra skoru korumak için her şeyi yapmamız gerekirdi. Skor avantajını yakaladığımızda takım geriye çekiliyor. Oyuncular baskıyla beraber skoru korumak için geri çekiliyor. Sivas maçında 2-0 geriye düştük ve herkes öne çıkmaya başladı ve 2 gol bulduk. Reaksiyonu sadece oyunu kaybederken değil oyun avantajı bizdeyken de göstermemiz gerekiyor" diye konuştu. GISDOL: FUTBOLCULARIMIN PERFORMANSINDAN MUTLUYUM Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Gaziantep FK deplasmanına ilk 11'de oynayan 6 oyuncularından yoksun geldiklerini belirterek, "Bugün üstesinden gelmemiz gereken çok fazla problemle uğraştık. İlk 11'de oynayan 6 oyuncudan yoksun şekilde geldik. 6 oyuncudan yoksun olduğumuz için biraz zorluk yaşadık. Ama tüm oyuncularımızın çok iyi bir oyun çıkardığımızı düşünüyorum. Futbolcularımın ortaya koyduğu performansı çok beğendim bundan mutluyum. İlk yarı gol bulsak durum farklı olacaktı. İkinci yarı iyi oynamamıza rağmen geriye düştük. Buna rağmen oyuncularım oyundan kopmadı ve golü buldu. Kazanmaya geldik ama bir puan alarak dönmek de güzel. Son dokunuşlar daha iyi olabilse fazla gol atabilirdik ve sonuç farklı olabilirdi" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Markus Gisdol'un açıklamaları - Marius Sumudica'nın açıklamaları

Demirören Haber Ajansı Giriş: 18.02.2024 - 19:04 Güncelleme: 18.02.2024 - 19:45 facebook

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