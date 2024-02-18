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        Gaziantep FK - Samsunspor: 1-1

        STAT:Gaziantep Kalyon HAKEMLER: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Furkan Ürün GAZİANTEP FK: Nita - Ömürcan Artan (Dk. 78 Furkan Soyalp), Dijilobodji, Nkoulou, Arda Kızıldağ, M'Bakata, Jevtovic (Dk. 79 Sorescu), Ogün Özçiçek, Maxim (Dk. 61 Badji), Monteiro (Dk. 61 Gradel), Dragus (Dk. 89 Markovic) SAMSUNSPOR: Okan Kocuk - Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Taylan Antalyalı (Dk. 68 Soner Aydoğdu), Osman Çelik (Dk. 86 Berhan Deniz), Tait, Holse, Muja (Dk. 68 Raman), Moundilmadji (Dk. 68 Ercan Kara) GOLLER: Dk. 83 Ogün Özçiçek (Gaziantep FK), Dk. 90+2 Satka (Samsunspor) SARI KARTLAR: Ogün Özçiçek, Badji, Furkan Soyalp (Gaziantep FK), Moundilmadji, Tait (Samsunspor) Gaziantep FK, Süper Lig'in 26'ncı hafta karşılaşmasında Samsunspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı. 15'inci dakikada Zeki Yavru'nun ceza alanına gönderdiği topla buluşan Moundilmadji'nin vuruşu yandan auta gitti. 18'inci dakikada Tait'in ceza alanına gönderdiği topu önünde bulan Moundilmadji'nin vuruşu ağlarla buluştu. Ancak, daha sonra yapılan VAR incelemesinde pozisyonun ofsayt olduğu belirlenince gol iptal edildi. 28'inci dakikada Ömürcan'ın ceza alanına ortasıyla buluşan Monteiro'nun vuruşunda top kaleci Okan'da kaldı. 59'uncu dakikada Samsunspor'un kullandığı korner atışında savunmadan dönen topu takip eden Holse'nin vuruşu kalecide kaldı. 83'üncü dakikada ani gelişen Gaziantep FK atağında savunmadan dönen topu takip eden Ogün Özçiçek'in ceza alanı sağ çaprazdan sert vuruşu ağlarla buluştu: 1-0. 90'ıncı dakikada gelişen Samsunspor atağında ceza alanında topla buluşan Satka'nın vuruşu filelere gitti: 1-1. Karşılaşmada başka pozisyon olmayınca, mücadele 1-1 beraberlik ile sona erdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 18:15 Güncelleme: 18.02.2024 - 19:45
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        Gaziantep FK - Samsunspor: 1-1
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        STAT:Gaziantep Kalyon HAKEMLER: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Furkan Ürün GAZİANTEP FK: Nita - Ömürcan Artan (Dk. 78 Furkan Soyalp), Dijilobodji, Nkoulou, Arda Kızıldağ, M’Bakata, Jevtovic (Dk. 79 Sorescu), Ogün Özçiçek, Maxim (Dk. 61 Badji), Monteiro (Dk. 61 Gradel), Dragus (Dk. 89 Markovic) SAMSUNSPOR: Okan Kocuk - Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Taylan Antalyalı (Dk. 68 Soner Aydoğdu), Osman Çelik (Dk. 86 Berhan Deniz), Tait, Holse, Muja (Dk. 68 Raman), Moundilmadji (Dk. 68 Ercan Kara) GOLLER: Dk. 83 Ogün Özçiçek (Gaziantep FK), Dk. 90+2 Satka (Samsunspor) SARI KARTLAR: Ogün Özçiçek, Badji, Furkan Soyalp (Gaziantep FK), Moundilmadji, Tait (Samsunspor) Gaziantep FK, Süper Lig'in 26'ncı hafta karşılaşmasında Samsunspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı. 15’inci dakikada Zeki Yavru’nun ceza alanına gönderdiği topla buluşan Moundilmadji’nin vuruşu yandan auta gitti. 18’inci dakikada Tait’in ceza alanına gönderdiği topu önünde bulan Moundilmadji’nin vuruşu ağlarla buluştu. Ancak, daha sonra yapılan VAR incelemesinde pozisyonun ofsayt olduğu belirlenince gol iptal edildi. 28’inci dakikada Ömürcan’ın ceza alanına ortasıyla buluşan Monteiro’nun vuruşunda top kaleci Okan’da kaldı. 59’uncu dakikada Samsunspor’un kullandığı korner atışında savunmadan dönen topu takip eden Holse’nin vuruşu kalecide kaldı. 83’üncü dakikada ani gelişen Gaziantep FK atağında savunmadan dönen topu takip eden Ogün Özçiçek'in ceza alanı sağ çaprazdan sert vuruşu ağlarla buluştu: 1-0. 90’ıncı dakikada gelişen Samsunspor atağında ceza alanında topla buluşan Satka’nın vuruşu filelere gitti: 1-1. Karşılaşmada başka pozisyon olmayınca, mücadele 1-1 beraberlik ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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