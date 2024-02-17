Husumetlilerince tabancayla öldürüldü GAZİANTEP'te, çıkan tartışmada husumetlileri tarafından tabancayla vurulan Hüseyin Yılmaz (35), yaşamını yitirdi. Olay, gece saatlerinde Gazikent Mahallesinde meydana geldi. Hüseyin Yılmaz ile husumetli olduğu kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Yılmaz, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunların hedefi oldu. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Hüseyin Yılmaz, doktorların tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 17.02.2024 - 00:21 Güncelleme: 17.02.2024 - 00:25 facebook

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