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        Gaziantep'te kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meyve yüklü kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 09:16 Güncelleme: 19.02.2024 - 09:18
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        Gaziantep'te kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meyve yüklü kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        İslahiye Otogar Kavşağı'nda meydana gelen kazada Adana'dan Kilis'e meyve götüren M.K. yönetimindeki 07 NFK 67 plakalı kamyonet, A.B. yönetimindeki 27 DC 521 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada devrilen kamyonetin sürücüsü M.K. ve beraberindeki S.A yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yola dökülen ve zarar gören meyveler, İslahiye Belediyesi ekiplerince yoldan toplandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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