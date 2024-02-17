Gaziantep'te, 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya 5 gözaltı GAZİANTEP'te,husumetlileri tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hüseyin Yılmaz'ın (35) cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polis, olaya karıştığını belirlediği 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Olay, dün gece saatlerinde Gazikent Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Yılmaz, iddiaya göre husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Yılmaz, silah seslerini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Yılmaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili olduğu belirlenen ismi açıklanmayan 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 17.02.2024 - 13:26 Güncelleme: 17.02.2024 - 13:30 facebook

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