Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK Başkanı Yılmaz: Bundan sonraki her maç final gibi geçecek

        GAZİANTEP FK Başkanı Memik Yılmaz, teknik direktör Marius Sumudica ve oyunculara güvenlerinin tam olduğunu belirterek, Süper Lig'de devam eden tüm maçları final gibi gördüklerini ve galibiyetler almaya devam edeceklerini söyledi. Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, pazar günü oynanacak Samsunspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Takımın İstanbulspor karşısında güzel bir galibiyet elde ettiğini söyleyen Yılmaz, teknik direktör Marius Sumudica ve oyunculara güveninin tam olduğunu, galibiyetler almaya devam edeceklerini söyledi. Yılmaz, takımın önünde zorlu maçlar olduğunu ve yoğun tempoyla galibiyet için çalıştığını söyledi. Takımın puanlar alarak yola devam edeceğini vurgulayan Yılmaz, "Takımımız iyi durumda, her zaman güveniyoruz. İstanbulspor maçı bizim için önemliydi ve güzel oyun sergilediler. 3 puanımızı aldık. Bundan sonraki her maç final gibi geçecek. Önümüzde zorlu 2 maçımız var. Bunlardan da puan veya puanlar alarak yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu. Takımın en büyük desteğinin taraftar olduğunu ve daha çok destek beklediklerini dile getiren Yılmaz, "Taraftarlarımız sağ olsun, bu şehre sahip çıkmaları lazım. Taraftarlarımıza güveniyorum. Her şeyi bir tarafa bırakıp takıma sahip çıkma zamanı. Önümüzdeki maçlarda dolu statta oynamak istiyoruz. Taraftarın desteğine ihtiyacımız var" şeklinde konuştu. GÖRÜNTÜ DÜKÜMÜ -Memik Yımaz ile röp -Takımın antrenman yapması -Genel ve detay görüntüler

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 12:39 Güncelleme: 16.02.2024 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK Başkanı Yılmaz: Bundan sonraki her maç final gibi geçecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP FK Başkanı Memik Yılmaz, teknik direktör Marius Sumudica ve oyunculara güvenlerinin tam olduğunu belirterek, Süper Lig'de devam eden tüm maçları final gibi gördüklerini ve galibiyetler almaya devam edeceklerini söyledi. Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, pazar günü oynanacak Samsunspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Takımın İstanbulspor karşısında güzel bir galibiyet elde ettiğini söyleyen Yılmaz, teknik direktör Marius Sumudica ve oyunculara güveninin tam olduğunu, galibiyetler almaya devam edeceklerini söyledi. Yılmaz, takımın önünde zorlu maçlar olduğunu ve yoğun tempoyla galibiyet için çalıştığını söyledi. Takımın puanlar alarak yola devam edeceğini vurgulayan Yılmaz, "Takımımız iyi durumda, her zaman güveniyoruz. İstanbulspor maçı bizim için önemliydi ve güzel oyun sergilediler. 3 puanımızı aldık. Bundan sonraki her maç final gibi geçecek. Önümüzde zorlu 2 maçımız var. Bunlardan da puan veya puanlar alarak yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu. Takımın en büyük desteğinin taraftar olduğunu ve daha çok destek beklediklerini dile getiren Yılmaz, "Taraftarlarımız sağ olsun, bu şehre sahip çıkmaları lazım. Taraftarlarımıza güveniyorum. Her şeyi bir tarafa bırakıp takıma sahip çıkma zamanı. Önümüzdeki maçlarda dolu statta oynamak istiyoruz. Taraftarın desteğine ihtiyacımız var" şeklinde konuştu. GÖRÜNTÜ DÜKÜMÜ -Memik Yımaz ile röp -Takımın antrenman yapması -Genel ve detay görüntüler

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        2 kişinin öldüğü İETT kazasında flaş tespitler!
        2 kişinin öldüğü İETT kazasında flaş tespitler!
        Busenaz Sürmeneli, Fenerbahçe'de
        Busenaz Sürmeneli, Fenerbahçe'de
        Geminin kaptanının oğlu: Babam bu gemi batacak diyordu!
        Geminin kaptanının oğlu: Babam bu gemi batacak diyordu!
        Erzincan İliç'teki maden göçüğünde 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'teki maden göçüğünde 9 işçi aranıyor
        Boğazlardan geçen yıl kaç gemi geçti?
        Boğazlardan geçen yıl kaç gemi geçti?
        Taksicinin katili hakim karşısında!
        Taksicinin katili hakim karşısında!
        Rekor uyuşturucuya rekor ceza!
        Rekor uyuşturucuya rekor ceza!
        Gitmek için Süper Kahraman olmak lazım 
        Gitmek için Süper Kahraman olmak lazım 
        İşte dünyanın en çekici dili!
        İşte dünyanın en çekici dili!
        5.1 milyar TL topladığı iddia edilmişti! İşte holding patronunun ifadesi!
        5.1 milyar TL topladığı iddia edilmişti! İşte holding patronunun ifadesi!
        Amerikalıların neredeyse beşte biri bu komploya inanıyor
        Amerikalıların neredeyse beşte biri bu komploya inanıyor
        Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
        Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
        Yunanistan'da eşcinsel evlilik onaylandı
        Yunanistan'da eşcinsel evlilik onaylandı
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Taşınarak 430 milyon dolarlık vergi ödemekten kurtuldu
        Taşınarak 430 milyon dolarlık vergi ödemekten kurtuldu
        Yabancılar en çok nereden ev alıyor?
        Yabancılar en çok nereden ev alıyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Barış Alper'in rönesansı!
        Barış Alper'in rönesansı!
        Sahte sigorta can yakar
        Sahte sigorta can yakar
        "Aynı ruhta, aynı duygularda buluştuk"
        "Aynı ruhta, aynı duygularda buluştuk"

        Benzer Haberler

        Dragus: Samsunspor'a fırsat vermeden galip gelmek istiyoruz
        Dragus: Samsunspor'a fırsat vermeden galip gelmek istiyoruz
        Gaziantep'teki depremzede besicilere 2 bin ton yem desteği sağlanacak
        Gaziantep'teki depremzede besicilere 2 bin ton yem desteği sağlanacak
        İslahiye'deki afet konutları hak sahiplerine teslim ediliyor
        İslahiye'deki afet konutları hak sahiplerine teslim ediliyor
        Sumudica, Türk vatandaşı olursa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini alacak
        Sumudica, Türk vatandaşı olursa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini alacak
        Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, Tayyip ve Memik ismini almak istiyo...
        Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, Tayyip ve Memik ismini almak istiyo...
        Gaziantep'te 8 göçmen kaçakçısı tutuklandı
        Gaziantep'te 8 göçmen kaçakçısı tutuklandı