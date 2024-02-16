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        Dragus: Samsunspor'a fırsat vermeden galip gelmek istiyoruz

        GAZİANTEP FK'nın forvet oyuncusu Denis Dragus, pazar günü oynayacakları Samsunspor maçını kazanmak istediklerini belirterek, "Samsunspor en önemli maçlarımızdan birisi diyebiliriz. İlk devre maçı Samsun'da kazanmıştık. Şimdi kendi evimizde oynuyoruz. En iyi şekilde hazırlanıp onlara fırsat vermeden galip gelmek istiyoruz" dedi. Gaziantep FK, Süper Lig'in 26'ncı haftasında kendi evinde oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gaziantep FK'nın Rumen golcüsü Dragus, Samsunspor karşısında 3 puanı hedeflediklerini ifade etti. Dragus, İstanbulspor maçında attığı 2 gol ile takımının galibiyet elde etmesinden mutluluk duyduğunu söyledi. Takımın güzel reaksiyon göstererek galibiyet elde ettiğini dile getiren Dragus, "Her futbolcunun ve kulübün hayatında inişler çıkışlar olabilir. Önemli olan buna nasıl reaksiyon gösterdiğinizdir. Biz de son haftalarda galip gelemiyorduk. Son maçlarımızı maalesef kazanamadık. İlk galibiyetimizi aldığımız için gerçekten çok mutluyum. Ben de golümü attığım için mutluyum. Takımımızın kalitesini herkese tekrardan gösterdik. Takımımızın düşme potasında olmaması gerektiğini, oraları hak etmediğimizi herkese gösterdik. Güzel bir reaksiyon göstererek galibiyet aldık" diye konuştu. Takım olarak aynı başarıyı Samsunspor karşılaşmasında da gösterip galip gelmek istediklerini anlatan Dragus, "Samsun maçı en önemli maçlarımızdan birisi diyebiliriz. Samsunspor bilindiği gibi bizim direk rakibimiz. İlk devrede ilk maçı onlara karşı kazanmıştık Samsun'da. Şimdi kendi evimizde oynuyoruz. En iyi şekilde hazırlanıp onlara herhangi bir fırsat vermeden galip gelmek istiyoruz. Dünyanın en iyi 5 liginin ardından Türkiye ligi geliyor diyebilirim. İyi oyuncular geliyor buraya. İlk sıradan son sıraya kadar takımlara baktığımız zaman kaliteli oyunculara sahipler. Gerçekten güçlü bir lig. Ben de burada olduğum için ve bu ligin bir parçası olmak mutluluk verici. Taraftarların futbola ilgilisi de burada çok iyi. Bu yüzden Türkiye'de olmaktan dolayı mutluyum ve umarım burada devam ederim" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - Antrenmandan görüntüler - Denis Dragus ile röp - Genel ve detay görüntü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 10:57 Güncelleme: 16.02.2024 - 11:00
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        Dragus: Samsunspor'a fırsat vermeden galip gelmek istiyoruz
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        GAZİANTEP FK'nın forvet oyuncusu Denis Dragus, pazar günü oynayacakları Samsunspor maçını kazanmak istediklerini belirterek, "Samsunspor en önemli maçlarımızdan birisi diyebiliriz. İlk devre maçı Samsun'da kazanmıştık. Şimdi kendi evimizde oynuyoruz. En iyi şekilde hazırlanıp onlara fırsat vermeden galip gelmek istiyoruz" dedi. Gaziantep FK, Süper Lig'in 26'ncı haftasında kendi evinde oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gaziantep FK'nın Rumen golcüsü Dragus, Samsunspor karşısında 3 puanı hedeflediklerini ifade etti. Dragus, İstanbulspor maçında attığı 2 gol ile takımının galibiyet elde etmesinden mutluluk duyduğunu söyledi. Takımın güzel reaksiyon göstererek galibiyet elde ettiğini dile getiren Dragus, "Her futbolcunun ve kulübün hayatında inişler çıkışlar olabilir. Önemli olan buna nasıl reaksiyon gösterdiğinizdir. Biz de son haftalarda galip gelemiyorduk. Son maçlarımızı maalesef kazanamadık. İlk galibiyetimizi aldığımız için gerçekten çok mutluyum. Ben de golümü attığım için mutluyum. Takımımızın kalitesini herkese tekrardan gösterdik. Takımımızın düşme potasında olmaması gerektiğini, oraları hak etmediğimizi herkese gösterdik. Güzel bir reaksiyon göstererek galibiyet aldık" diye konuştu. Takım olarak aynı başarıyı Samsunspor karşılaşmasında da gösterip galip gelmek istediklerini anlatan Dragus, "Samsun maçı en önemli maçlarımızdan birisi diyebiliriz. Samsunspor bilindiği gibi bizim direk rakibimiz. İlk devrede ilk maçı onlara karşı kazanmıştık Samsun'da. Şimdi kendi evimizde oynuyoruz. En iyi şekilde hazırlanıp onlara herhangi bir fırsat vermeden galip gelmek istiyoruz. Dünyanın en iyi 5 liginin ardından Türkiye ligi geliyor diyebilirim. İyi oyuncular geliyor buraya. İlk sıradan son sıraya kadar takımlara baktığımız zaman kaliteli oyunculara sahipler. Gerçekten güçlü bir lig. Ben de burada olduğum için ve bu ligin bir parçası olmak mutluluk verici. Taraftarların futbola ilgilisi de burada çok iyi. Bu yüzden Türkiye'de olmaktan dolayı mutluyum ve umarım burada devam ederim" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - Antrenmandan görüntüler - Denis Dragus ile röp - Genel ve detay görüntü

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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