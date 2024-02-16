Kastamonu'da yürek yakan kaza Cide ilçesinde, Kasaba Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 4 Şubat'ta meydana geldi.

11 GÜN HAYATA TUTUNABİLDİ

AA'da yer alan habere göre kazada yaralanan ve Cide Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Necla Şimşek (64), 11 gün süren yaşam mücadelesine rağmen kurtarılamadı.