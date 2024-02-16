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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kastamonu'da meydana gelen kazada önce kız sonra da annesi hayatını kaybetti

        Kızı hayatını kaybetmişti! 2. acı haber geldi!

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde, otomobille çarpışan elektrikli motosiklette bulunan 64 yaşındaki Necla Şimşek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazadan bir gün sonra 5 Şubat'ta da kızı, 44 yaşındaki Hatice Şimşek aynı kazada yaşamını yitirmişti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 07:46 Güncelleme: 16.02.2024 - 08:32
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        Kızı hayatını kaybetmişti! 2. acı haber geldi!
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        Kastamonu'da yürek yakan kaza Cide ilçesinde, Kasaba Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 4 Şubat'ta meydana geldi.

        11 GÜN HAYATA TUTUNABİLDİ

        AA'da yer alan habere göre kazada yaralanan ve Cide Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Necla Şimşek (64), 11 gün süren yaşam mücadelesine rağmen kurtarılamadı.

        OTOMOBİLLE ELEKTRİKLİ MOTOSİKLETE ÇARPMIŞTI

        Atatürk Caddesi'nde 4 Şubat'ta Cihan Ö'nün kullandığı otomobil, Hatice Şimşek (44) yönetimindeki elektrikli motosikletle çarpışmış, yaralanan motosikletteki sürücü ile annesi Necla Şimşek hastaneye kaldırılmıştı.

        KAZADAN 1 GÜN SONRA KIZI ÖLMÜŞTÜ

        Hatice Şimşek hastanede 5 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

        SÜRÜCÜ TUTUKLANMIŞTI

        Kaçan otomobil sürücüsü, 55 yaşındaki Cihan Ö., ise polislerce yakalanmış ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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