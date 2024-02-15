Okan Buruk'tan Prag maçı sonrası sakatlık açıklaması!

"AURIER'İN NE ZAMAN DÖNECEĞİNİ BİLMİYORUZ"

"Size karşı onların motivasyonu çok yüksek oluyor. Bizim de aynı cevabı vermemiz ve kalite olarak daha iyisini yapmamız gerekiyor. Çok yoğun bir fikstürde gidiyoruz, en büyük sıkıntımız ise çok kalabalık bir kulübemiz yok. Hamle gücümüz savunmada azaldı. Önde daha çok hamle şansımız var. Serge Aurier, Afrika Kupası'ndan geldi. 7 maç oynadı, son maç arka adalesinde çekme oldu. Yener İnce ikinci derece zorlanma olduğunu söyledi. Ne zaman döneceğini bilmiyoruz."