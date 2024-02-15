Gaziantep'te 8 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik son bir haftada icra edilen "Kalkan" operasyonları kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler, Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen düzensiz göçmenleri kendi araçlarına alarak farklı illere götürmeye çalışan şüphelilerin araçlarını Nizip ve Karkamış ilçelerinde durdurdu.

Yapılan kontrollerde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen M.E, M.E.M, A.Y, M.Ç, A.H, M.E, M.Ş. ile M.S. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olayda kullanılan araçlara ise el konuldu.