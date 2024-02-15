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        Gaziantep'te 8 göçmen kaçakçısı tutuklandı

        Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 15:03 Güncelleme: 15.02.2024 - 15:13
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        Gaziantep'te 8 göçmen kaçakçısı tutuklandı
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        Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik son bir haftada icra edilen "Kalkan" operasyonları kapsamında çalışma başlattı.

        Ekipler, Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçen düzensiz göçmenleri kendi araçlarına alarak farklı illere götürmeye çalışan şüphelilerin araçlarını Nizip ve Karkamış ilçelerinde durdurdu.

        Yapılan kontrollerde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen M.E, M.E.M, A.Y, M.Ç, A.H, M.E, M.Ş. ile M.S. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Olayda kullanılan araçlara ise el konuldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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