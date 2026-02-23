Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        GİBTÜ'te Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı

        Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) bünyesindeki Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 10:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        GİBTÜ'te Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı

        Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) bünyesindeki Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi törenle açıldı.

        GİBTÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitede faaliyet gösterecek Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin açılış töreni gerçekleştirildi.

        Merkezin tanıtımının yapıldığı törende, fiziki kapasitesi, teknik altyapısı ve araştırma süreçlerine sağlayacağı katkılar anlatıldı.

        Merkez, tıp, veterinerlik, biyoloji, farmakoloji gibi alanlarda canlı organizmalar üzerinde çalışmalar yürüten araştırmacılara altyapı ve eğitim sağlayacak.

        Merkezin bünyesinde faaliyet gösteren Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK), yürütülecek tüm projeleri uluslararası mevzuata göre denetleyecek.

        Rektör Prof. Dr. Şehmus Demir, açılışta yaptığı konuşmada, merkezin üniversitenin bilimsel araştırma altyapısını güçlendireceğini belirtti.

        Merkezin, genç araştırmacıların uygulamalı eğitimine de katkı sunacağını dile getiren Demir, "GİBTÜ olarak sadece bölgesel bir ihtiyacı karşılamıyor, ulusal ve uluslararası düzeyde bir bilim merkezi olma yolunda önemli bir adım atıyoruz. Bu yatırım, üniversitemizin bilimsel üretimini hızlandırırken, bölgemizin araştırma potansiyelini zirveye taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        Karısını öldürdü, uzaklaştırma kararı veren hakimi suçladı!
        Karısını öldürdü, uzaklaştırma kararı veren hakimi suçladı!
        "Avrupa yolunda önemli eşiği aştı"
        "Avrupa yolunda önemli eşiği aştı"
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Gençti, evliydi... Başından vurdular yol kenarına attılar!
        Gençti, evliydi... Başından vurdular yol kenarına attılar!
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        Hadise'den açıklama
        Hadise'den açıklama
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        NYT iddia etti: Hamaney'in planı hazır
        NYT iddia etti: Hamaney'in planı hazır
        İki kardeşin trajik sonu!
        İki kardeşin trajik sonu!
        Çekici dehşeti! Takip edip çarptı!
        Çekici dehşeti! Takip edip çarptı!
        Yaşlı çifti katleden caniyi mavi çanta yakalatmış!
        Yaşlı çifti katleden caniyi mavi çanta yakalatmış!
        Otomotivin gözü kulağı Avrupa'da
        Otomotivin gözü kulağı Avrupa'da
        İstifleme hastalığının tedavisi nasıl olur?
        İstifleme hastalığının tedavisi nasıl olur?

        Benzer Haberler

        Şef Öztan'dan gastronomi işletmeciliğinin kuralları ile ilgili kitap
        Şef Öztan'dan gastronomi işletmeciliğinin kuralları ile ilgili kitap
        GİBTÜ'de dünya standartlarında laboratuvar hizmete girdi
        GİBTÜ'de dünya standartlarında laboratuvar hizmete girdi
        Uzm. Dr. Doğan: "Acil serviste çocuk vakalarında artış gözlemleniyor"
        Uzm. Dr. Doğan: "Acil serviste çocuk vakalarında artış gözlemleniyor"
        Gaziantep'te kurulan "Ramazan Sokağı"na yoğun ilgi
        Gaziantep'te kurulan "Ramazan Sokağı"na yoğun ilgi
        Gaziantep FK-Trabzonspor maçının ardından
        Gaziantep FK-Trabzonspor maçının ardından
        Gaziantep FK- Trabzonspor maçının ardından
        Gaziantep FK- Trabzonspor maçının ardından