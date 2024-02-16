Özel bakım merkezinde yaşlı adama feci darp! Bakıcı tutuklandı!
Tekirdağ'da, kan donduran bir olay yaşandı. Yaşlı bakım merkezinde kalan 76 yaşındaki 3 çocuk babası A.K.'yi darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay kameraya da yansıdı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, özel bir bakım merkezinde kalan A.K'ye (76) şiddet uygulandığını iddia eden yakınları polise başvurdu.
KAMERALAR İNCELENDİ 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
AA'da yer alan habere göre bakım merkezinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, görevliler M.S. ile M.C.B'yi gözaltına aldı.
BİR GÖREVLİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Şiddet anları kameraya da yansıdı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.