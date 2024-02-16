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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaşlı bakım merkezinde yaşlı adama feci darp! Bakıcı tutuklandı! - Tekirdağ son dakika haberleri

        Özel bakım merkezinde yaşlı adama feci darp! Bakıcı tutuklandı!

        Tekirdağ'da, kan donduran bir olay yaşandı. Yaşlı bakım merkezinde kalan 76 yaşındaki 3 çocuk babası A.K.'yi darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay kameraya da yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 09:16 Güncelleme: 16.02.2024 - 10:45
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        Özel bakım merkezinde yaşlı adama feci darp! Bakıcı tutuklandı!
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, özel bir bakım merkezinde kalan A.K'ye (76) şiddet uygulandığını iddia eden yakınları polise başvurdu.

        KAMERALAR İNCELENDİ 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        AA'da yer alan habere göre bakım merkezinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, görevliler M.S. ile M.C.B'yi gözaltına aldı.

        BİR GÖREVLİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

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        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Şiddet anları kameraya da yansıdı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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        #Tekirdağ
        #Son dakika haberler

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