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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Gerçek ve sahteyi ayıramayacağımız yapay zeka çağı... - Teknoloji Haberleri

        Gerçek ve sahteyi ayıramayacağımız yapay zeka çağı...

        Teknoloji devlerinin yapay zeka yatırımları sürerken ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI'dan yeni bir atılım geldi metin komutlarıyla gerçekçi ve yaratıcı sahneler oluşturabilen "Sora"nın duyurulması ile birlikte 'gerçek ve sahteyi ayıramayacağımız bir çağa' adım atıldı. Bu gelişme yapay zeka alanında bir süredir devam eden tartışmaları bir üst seviyeye taşıyacak gibi gözüküyor...

        Giriş: 16.02.2024 - 09:04 Güncelleme: 16.02.2024 - 09:04
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        Yapay zekada yeni çağ
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        Dünyanın önde gelen teknoloji devleri yapay zeka (AI) geliştirmeleri konusunda yarışa girmiş durumdayken, uzmanların AI'ın getirebileceği olumsuzluklar konusundaki korku eleştirilerinin dozu her geçen gün daha da büyürken OpenAI firmasından yepyeni bir yenilik geldi.

        ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI metin komutlarıyla gerçekçi ve yaratıcı sahneler oluşturabilen "Sora"yı duyurdu.

        YALNIZCA RESİM DEĞİL VİDEOLAR DA YARATABİLECEK

        OpenAI'dan yapılan açıklamada, insanların gerçek dünya etkileşimi gerektiren sorunları çözmelerine yardımcı olan modellere ilişkin, yapay zekaya hareket halindeki fiziksel dünyayı anlamayı ve simüle etmeyi öğretmeye yönelik çalışma yapıldığı aktarıldı.

        BİR DAKİKAYA KADAR UZUNLUKTA VİDEOLARA OLUŞTURABİLECEK

        Sora'nın "metinden videoya" yapay zeka modeli olduğu kaydedilen açıklamada, bunun, kullanıcıların isteklerine bağlı olarak ve görsel kaliteyi koruyarak bir dakikaya kadar uzunlukta videolar oluşturabileceği bildirildi.

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        Yapay zeka araçları oyunlardan chatbotlara, uygulamalardan, kod yazımına kadar birçok farklı alanda karşımıza çıkarken, OpenAI'ın bu yeni uygulaması ile gerçek ile sahteyi ayırmakta giderek zorlanacağımız bir döneme adım atmış bulunuyoruz.

        GERÇEĞİNDEN AYIRMAK ZORLAŞACAK

        Hali hazırda yapay zeka araçları ile zaten resim, fotoğraf, ses ve yazılar oluşturulabiliyor ve bu oluşturulan içeriklerin gerçekçilikleri tartışma konusu oluyordu. Hatta geçtiğimiz dönemde İngiltere'de okullardaki çocukların birbirlerinin fotoğraflarını yapay zeka ile yaratarak şaka adı altında 'akran zorbalığı' yapmaları gündemde büyük yer edinmişti.

        Bunun yanı sıra yapay zeka ile taklit edilen seslerle ve videolarla dolandırıcıların yöntemlerini çeşitlendirmesi de tartışmalar arasında yer alıyordu.

        Anne babalar yapay zekaya dikkat!
        Anne babalar yapay zekaya dikkat! Haberi Görüntüle

        Şimdi ise metni gerçekçi videolara çeviren bu yeni uygulama ile yapay zeka üzerindeki tartışmaların çok daha geniş çaplı büyümesi hiç de uzak bir ihtimal değil. Teknolojinin gelişimi, bilgisayar ve yapay zeka sistemlerinin her geçen gün kuvvetlenerek ve çeşitlenerek artışı, hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştıran bir gelişim olsa da gerçekçiliği ile tartışmaların ve dolandırıcılıkların da merkezinde olmaya devam edecek gibi görünüyor.

        Bütün bunların yanı sıra, film, reklam, televizyon ve dijital medya sektörlerinde çalışan kameramanlar, görüntü yönetmenleri gibi ekiplerin mesleklerini de yapay zeka tehtid eder hale gelebilir. Film yapımcıları sendikası IATSE, önümüzdeki ay film yapımcıları ile görüşmelere başlayacak ve bu görüşmelerde yapay zeka, özellikle de Sora gibi yeni araçların etkisi büyük bir olasılıkla masaya yatırılacak.

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