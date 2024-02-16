Gerçek ve sahteyi ayıramayacağımız yapay zeka çağı...

Dünyanın önde gelen teknoloji devleri yapay zeka (AI) geliştirmeleri konusunda yarışa girmiş durumdayken, uzmanların AI'ın getirebileceği olumsuzluklar konusundaki korku eleştirilerinin dozu her geçen gün daha da büyürken OpenAI firmasından yepyeni bir yenilik geldi.

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI metin komutlarıyla gerçekçi ve yaratıcı sahneler oluşturabilen "Sora"yı duyurdu.

YALNIZCA RESİM DEĞİL VİDEOLAR DA YARATABİLECEK

OpenAI'dan yapılan açıklamada, insanların gerçek dünya etkileşimi gerektiren sorunları çözmelerine yardımcı olan modellere ilişkin, yapay zekaya hareket halindeki fiziksel dünyayı anlamayı ve simüle etmeyi öğretmeye yönelik çalışma yapıldığı aktarıldı. BİR DAKİKAYA KADAR UZUNLUKTA VİDEOLARA OLUŞTURABİLECEK Sora'nın "metinden videoya" yapay zeka modeli olduğu kaydedilen açıklamada, bunun, kullanıcıların isteklerine bağlı olarak ve görsel kaliteyi koruyarak bir dakikaya kadar uzunlukta videolar oluşturabileceği bildirildi.

REKLAM Prompt: “Several giant wooly mammoths approach treading through a snowy meadow, their long wooly fur lightly blows in the wind as they walk, snow covered trees and dramatic snow capped mountains in the distance, mid afternoon light with wispy clouds and a sun high in the distance… pic.twitter.com/Um5CWI18nS — OpenAI (@OpenAI) February 15, 2024 Yapay zeka araçları oyunlardan chatbotlara, uygulamalardan, kod yazımına kadar birçok farklı alanda karşımıza çıkarken, OpenAI'ın bu yeni uygulaması ile gerçek ile sahteyi ayırmakta giderek zorlanacağımız bir döneme adım atmış bulunuyoruz. GERÇEĞİNDEN AYIRMAK ZORLAŞACAK Hali hazırda yapay zeka araçları ile zaten resim, fotoğraf, ses ve yazılar oluşturulabiliyor ve bu oluşturulan içeriklerin gerçekçilikleri tartışma konusu oluyordu. Hatta geçtiğimiz dönemde İngiltere'de okullardaki çocukların birbirlerinin fotoğraflarını yapay zeka ile yaratarak şaka adı altında 'akran zorbalığı' yapmaları gündemde büyük yer edinmişti.