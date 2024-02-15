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        İslahiye'deki afet konutları hak sahiplerine teslim ediliyor

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde afetzedeler için inşa edilen konutların anahtar teslimine başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 17:17 Güncelleme: 15.02.2024 - 17:24
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        İslahiye'deki afet konutları hak sahiplerine teslim ediliyor
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde afetzedeler için inşa edilen konutların anahtar teslimine başlandı.

        İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, AA muhabirine, 4 Şubat 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından canlı bağlantıyla kura çekimlerinin yapılmasının ardından hak sahiplerine anahtar teslimine başladıklarını söyledi.

        Afetin en çok etkilediği ilçelerden birisi olan İslahiye'deki Değirmencik Mahallesi'nde yapılan evlerin anahtarlarını hak sahiplerine teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Soylu, "İslahiye'deki hak sahiplerinin üçte ikisi, 2 bin 149 tanesi kura çekimi ardından konutlarına kavuştular. Hemen sonrasında planlamamızı yaptık. Bugün itibarıyla bloklar halinde gün gün ilerleyerek en kısa sürede tüm hak sahiplerine dairelerini teslim edeceğiz." dedi.

        Konutlarının anahtarını teslim alan Faruk ve Adile Gürses çifti ise mutluluklarını dile getirdi. Adile Gürses, evi çok beğendiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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