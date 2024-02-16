İşte dünyanın en çekici dili!
Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, İtalya, Almanya ve ABD'den 6 bin kişiye soruldu, buna göre dünyanın en çekici dili belli oldu. Araştırmaya göre dünyanın en çekici dili artık Fransızca değil, İtalyanca...
Dil öğrenme platformu Babbel, Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, İtalya, Almanya ve ABD'den 6 bin kişiye dünyanın en çekici dilini sordu.
Yapılan ankete göre dünyanın en çekici dili İtalyanca oldu.
EN ÇEKİCİ, EN ROMANTİK, EN TUTKULU DİL
2017'de yayımlanan bir önceki ankette Fransızca en çekici dil olarak belirlenmişti ancak yeni araştırmayla birlikte sıralama değişti.
Daily Mail'de yer alan habere göre, İtalyanca aynı zamanda en çekici, en romantik ve en tutkulu dil olarak da nitelendirildi.
İngiliz İngilizcesi 'en kibar' dil olarak belirlenirken, Almanca 'en doğrudan' dil olarak birinci sırada yer aldı.
MÜZİKAL BİR NİTELİK KATIYOR
İtalyanca'nın birçok kişi tarafından çekici bulunmasına neden olarak, dilin ses tonu gösterildi.
Daily Mail'e konuşan Noel Wolf, "İtalyanca'nın çekiciliğine katkıda bulunabilecek bazı özellikleri var. İtalyanca'da ses perdesinin yükselmesi ve alçalması, müzikal bir nitelik yaratarak bazı insanlara çekici ve cazip gelebiliyor. Dildeki 'r' seslerinin yuvarlanması gibi bazı fonetik özellikler de İtalyanca'da ayırt edici olabiliyor. Bu da birçok kişi için çekici veya cazip olarak kabul edilebiliyor" dedi.
'SENİ SEVİYORUM'U KENDİ DİLLERİNDE DUYMAK İSTİYORLAR
Ankette ayrıca farklı diller konuşan partnerlere yönelik tutumlar da incelendi.
Ankete katılan İngilizlerin yüzde 70'i, partnerlerinin kendilerinden farklı bir ana dile sahip olması durumunda, bu dili öğrenmenin aralarında daha güçlü bir duygusal bağ kurulmasına yardımcı olacağını düşündüklerini belirtti.
Bununla birlikte, İngilizlerin yüzde 27'si 'seni seviyorum' ifadesini kendi ana dillerinde duymanın daha anlamlı olduğunu söyledi.
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