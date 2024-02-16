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        Busenaz Sürmeneli, Fenerbahçe'de

        Fenerbahçe, Olimpiyat Şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'yi kadrosuna kattığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 12:34 Güncelleme: 16.02.2024 - 13:02
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        Busenaz Sürmeneli, Fenerbahçe'de
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        Fenerbahçe Kulübü, olimpiyat ve dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'yi renklerine bağladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dünyanın en büyük spor kulübüne 'Hoş geldin' olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli" denilerek, şu ifadeler kullanıldı:

        "Olimpiyatlara en çok sporcu gönderen kulübümüz, Türk sporuna ve sporcusuna yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi ve olimpiyatlarda boks branşında Türkiye'ye ilk ve tek altın madalyayı kazandıran milli boksör Busenaz Sürmeneli'yi kadrosuna kattı." ifadeleri kullanıldı.

        25 yaşındaki milli sporcuya Paris 2024 Olimpiyatları başta olmak üzere mücadele edeceği tüm kulvarlarda başarı dileğinde bulunuldu.

        Busenaz Sürmeneli, 7 Şubat'ta yaptığı açıklamada Trabzonspor ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

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