Fırat Nehri kıyısında açan çiçekler fotoğraflandı

Gaziantep'te fotoğrafseverler, baharın yaklaşmasıyla açan çiçekleri görüntüledi.

Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği üyeleri, Fırat Nehri kıyısına makro fotoğrafçılık gezisi düzenledi. Doğanın güzelliklerini keşfeden fotoğraf tutkunları, nevruz, kardelen, payam gibi çiçekleri kaydetti.

Hasan Yelken, AA muhabirine, Gaziantep'te farklı iklim yapılarından dolayı çok sayıda bilinmeyen çiçeklerin bulunduğunu belirterek, "İlk çiçekler Fırat kıyısında çıkar. Genellikle baharı müjdeleyen çiçeklerdir. Nevruz, çiğdem gibi, mesela Sof Dağı'nda kardelenler vardır. İslahiye'de Amanoslar'daki yaylalarda çok sayıda endemik çiçek bulunmaktadır. Gaziantep çiçek çeşitliliği yönünden zengin bir kenttir. 3 binden fazla çiçek türü keşfedilmiştir." diye konuştu.

Fırat bölgesinde Ocak'ın 15'inden itibaren çiçeklerin açtığını aktaran Yelken, "Artık doğaseverler, çiçek fotoğrafçılığıyla ilgilenenlerin dönemi başlamıştır. Bu tarihten itibaren yaza kadar çok sayıda çiçek çekilebilir." dedi.