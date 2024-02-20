İş makinesi yüklü çekici, 6 araca çarptı: 3 yaralı GAZİANTEP'te, iş makinesi yüklü çekicinin kırmızı ışıkta bekleyen 6 otomobile çarptığı kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, Düztepe Mahallesi'nde, sabah saatlerinde, meydana geldi. İddiaya göre, Servet Demir'in kullandığı, iş makinesi yüklü, 27 R 5812 plakalı çekici, Özdemirbey Caddesi'nde, iddiaya göre, freninin arızalanmasıyla sürücüsünün kontrolünden çıkıp, kırmızı ışıkta bekleyen 6 otomobile çarptı. Durumu görenlerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından sağlıkçılar tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bir otomobilin kullanılamaz hale geldiği kaza nedeniyle yol, bir süre ulaşıma kapatılınca uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 20.02.2024 - 10:44 Güncelleme: 20.02.2024 - 10:44 facebook

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